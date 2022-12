Mais IMPOSTO para MEI em 2023? Veja o valor esperado

No Brasil, a modalidade de trabalho de microempreendimento está mudando o perfil dos trabalhadores brasileiros.

Isso porque, com o recente cenário de pandemia de Covid-19 e as altas taxas de desemprego, que vem de antes disso, fizeram com que novos caminhos sejam possíveis.

Nesse sentido, o MEI foi criado para atender àquelas pessoas que trabalham por conta própria sem o regimento da CLT, a fim de proporcionar também direitos à essa classe.

Dessa forma, a categoria torna o Microempreendedor Individual uma figura jurídica e formalizada que, por possuir direitos e deveres, deve também cumprir com o pagamento de algumas contribuições.

Sendo assim, entenda tudo sobre o DAS-MEI e descubra qual será o seu novo valor em 2023.

Microempreendedor Individual

Bom, antes de mais nada, vamos entender o que é e o que faz um Microempreendedor Individual: o MEI.

De maneira geral, o MEI é o profissional que trabalha por conta própria e que se formaliza e, dessa forma, passa a ter CNPJ e se constitui como uma figura jurídica, dotada de direitos e deveres pertinentes à classe.

Para que o indivíduo se torne apto a ser um MEI, o faturamento anual deste não pode passar de oitenta e um mil reais, além de não poder ser sócio ou ter participação em uma outra empresa.

Dessa forma, para aqueles que se qualifiquem como MEI, é permitido que estes tenham até um funcionário, desde que ele seja contratado com um salário mínimo ou de acordo com o piso da categoria.

É importante ressaltar que a formalização é gratuita e pode ser realizada através do Portal do Empreendedor de forma online. Sendo assim, após a inscrição, o MEI deve contribuir mensalmente com um valor referente ao DAS-MEI.

Pagamento da Contribuição Mensal (DAS-MEI)

A partir do momento em que o indivíduo está com o CNPJ regularizado em mãos, este passa a ter acesso aos benefícios previdenciários, como:

Aposentadoria por Idade;

Aposentadoria por Invalidez;

Auxílio-Doença;

Licença-Maternidade;

Auxílio-Reclusão;

Pensão por morte.

Dessa forma, para que o MEI tenha acesso aos benefícios INSS mencionados acima, é obrigatório que este pague a contribuição mensal referente ao DAS.

É válido ressaltar que, além de garantir acesso aos benefícios previdenciários, caso o DAS não seja pago, é possível que ocorra o cancelamento automático do cadastro MEI.

Reajuste do DAS-MEI para 2023: qual será o novo valor?

O valor do DAS é estabelecido de acordo com as taxas já definidas e fixas, sendo assim, os boletos não variam de MEI para MEI, independente da renda obtida.

Dessa forma, o pagamento envolve os seguintes valores:

R$ 5 de ISS, se a atividade for Serviço;

R$ 1 de ICMS, se a atividade for comércio ou indústria;

5% do valor do salário mínimo vigente para o INSS, independente da ocupação.

Sendo assim, com os reajustes anuais do valor do salário mínimo, o valor do documento de contribuição do MEI também muda. Nesse caso, este ano o DAS corresponde ao valor de R$ 60,60, ou seja, 5% do piso de R$ 1.212.

Nesse mesmo sentido, no ano que vem, com o salário mínimo confirmado em R$ 1.302, o documento passa a ser de R$ 65,10.