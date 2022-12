NOVO CONCURSO da Polícia Penal abre 1.100 VAGAS; dá tempo de passar

Apesar do trabalho duro, sobretudo em cidades maiores, o sonho de muita gente é, enfim, entrar para a polícia. Isso pode ser explicado por meio de diversos fatores, como estabilidade de emprego, admiração profissional, vocação, e mais.

Nesse sentido, temos uma notícia boa para aqueles que querem começar nessa carreira! Foram divulgadas mais de 1 mil vagas para o concurso da Polícia Penal com provas ainda no segundo semestre do ano que vem.

Dessa forma, estes meses até lá podem ser fundamentais para que você comece ou dê um gás nos seus estudos para as provas! Não perca tempo e se prepare desde já. Os salários iniciais são a partir de R$ 2,6 mil para novos candidatos aprovados.

Pensando nisso, separamos todas as informações que você precisa saber desde já. Confira as atualizações, datas e sobre a prova.

Concurso da Polícia Penal

Foi autorizada a abertura de 1.100 vagas para concurso de edital da Polícia Penal de São Paulo para 2023. Mas, antes de tudo, é preciso se atentar ao cargo!

Polícia Penal é, na verdade, a nova denominação do antigo cargo de Agente Penitenciário de Classe I, responsável por garantir a segurança das instituições prisionais, bem como segurar a integridade dos presos.

Sendo assim, a autorização para a abertura das vagas se deu a partir do aval publicado no Diário Oficial da União, no último dia 5 de dezembro, marcando as provas que, apesar de ainda sem data definida, acontecerão no segundo semestre do ano que vem.

No entanto, o edital do concurso com as informações completas ainda será divulgado, o que não te impede de começar a se preparar desde já.

Sendo assim, de acordo com a publicação, o governo de São Paulo autoriza a “Pasta interessada a dotar as providências necessárias ao provimento de 1.100 cargos vagos de Agente de Segurança Penitenciária I, no 2° semestre do exercício de 2023, mediante a abertura de concurso público (…) e as disponibilidades orçamentário-financeiras, e obedecidos os demais preceitos legais e regulamentares atinentes à espécie.”

Requisitos para se candidatar às vagas disponíveis de Polícia Penal

Bom, visto que o edital ainda não foi publicado e não possui data para tal, podemos entender os requisitos necessários baseados naqueles vigentes durante o último edital, publicado em 2017. Dessa forma, o cargo exige:

ter nacionalidade ou naturalidade brasileira ou naturalidade portuguesa;

ter 18 anos completos;

ter completado, pelo menos, o Ensino Médio;

estar em dia com os deveres quanto à Justiça Eleitoral;

não possuir registros de antecedentes criminais;

no caso dos homens, ter cumprido com as obrigações do serviço militar.

Sobre as provas: como serão

Também de acordo com as provas do último concurso da Política Penal/Agente Penitenciário do estado de São Paulo, a divisão se deu da seguinte forma:

25 questões de Língua Portuguesa;

15 questões de Matemática;

10 questões de conhecimentos gerais.

Dessa forma, a valoração da prova varia de zero à 100 pontos e, para ser aprovado, é necessário cumprir com um mínimo de 50% de acertos. Além da prova de conhecimentos, também haverá testes de condicionamento físico, bem como de aptidão psicológica.