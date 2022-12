9 feriados PROLONGADOS em 2023: descubra quais dias você não precisará TRABALHAR

Notícia animadora para trabalhadores e estudantes! O calendário de 2023 já está definido e, com o início já no mês que vem, está sendo conhecido como o ano dos feriadões e nós vamos te mostrar o porquê.

Para aqueles que adoram planejar um bom descanso ou um passeio especial, 2023 será um ano recheado com feriados e com pontos facultativos que somam essa lista e que caem em dia útil! E, além disso, 9 destes feriados nacionais serão prolongados.

Sendo assim, veja como ficará o calendário para o ano que vem e já comece a se planejar de acordo com as datas que serão folga.

Feriados e pontos facultativos: principais diferenças

Antes de mais nada, vamos entender melhor o que significa um dia feriado e o que significa um dia de ponto facultativo, visto que as diferenças podem interferir bastante nos seus planos de descanso.

Sendo assim, a principal diferença se localiza na ideia de obrigatoriedade da data, no qual um feriado é definido, justamente, por ser um dia em que o expediente possui dispensa obrigatória, seja no trabalho ou na escola.

Dessa forma, os feriados são definidos nacionalmente e oficializados pelo Ministério da Economia, responsável por divulgar estas datas. Além dos nacionais, há também aqueles definidos à níveis municipal e estadual, que varia de região para região.

Já os pontos facultativos são aqueles dias que, além de também serem divulgados pelo governo, são datas nas quais o expediente fica a cargo do empregador, que decide se haverá dia de serviço ou não. Ou seja, o ponto facultativo é uma escolha e não uma obrigação.

Feriados em 2023

Sabendo, portanto, a diferença entre feriados e pontos facultativos, começaremos primeiramente com as datas de folga obrigatória, que é motivo de comemoração para os trabalhadores e estudantes.

Isso porque, como mencionado, serão 12 os feriados nacionais, dos quais 9 deles serão prolongados! Além disso, apenas um deles, o dia 1º de janeiro, é que cairá no domingo. Confira a lista:

1° de janeiro (domingo): Confraternização Universal;

20 de fevereiro (segunda-feira): Carnaval;

21 de fevereiro (terça-feira): Carnaval;

07 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo;

21 de abril (sexta-feira): Tiradentes;

1° de maio (segunda-feira): Dia do Trabalho;

08 de junho (quinta-feira): Corpus Christi;

07 de setembro (quinta-feira): Independência do Brasil;

12 de outubro (quinta-feira): Nossa Senhora Aparecida;

02 de novembro (quinta-feira): Finados;

15 de novembro (quarta-feira): Proclamação da República;

25 de dezembro (segunda-feira): Natal.

É válido lembrar que, para além destes feriados nacionais mencionados, há também os feriados municipais e estaduais que variam de região para região.

Nesse sentido, destacam-se, por exemplo, o Dia da Cidade, o Dia da Padroeira/Padroeiro da Cidade e outros feriados específicos como o Dia do Gaúcho, em 20 de setembro, que comemora a Revolução Farroupilha.

Pontos facultativos em 2023

Quanto aos pontos facultativos, todos eles caem em datas prolongadas, com a exceção do dia 28 de outubro, dia em que, principalmente, as Universidades costumam liberar seus estudantes e funcionários que, este ano, cairá no sábado. Segue a lista: