App 99 libera EMPRÉSTIMO de até R$ 10 mil

Sabemos que o empréstimo financeiro não é a melhor opção logo de cara. No entanto, com as devidas pesquisas e análises, ele pode se constituir como um caminho bastante viável e necessário para muita gente.

Pensando nisso, caso você opte pelo empréstimo, são várias as instituições financeiras e bancos que oferecem a modalidade, dentre as opções, o app 99Pay pode oferecer até R$ 10 mil de crédito pessoal através da plataforma 99Empresta.

Nesse sentido, a 99 promete uma aprovação muito mais rápida e sem todas aquelas burocracias que os bancos tradicionais oferecem. Dessa forma, o crédito é concedido a partir de apenas alguns passos.

Contudo, justamente por essa facilidade toda, você precisa ter cuidado e analisar bem antes de solicitar o empréstimo em seu nome.

Sendo assim, separamos nessa matéria todas as informações que você precisa saber sobre a modalidade e como garantir o seu crédito através da 99Empresta.

Atenção e cuidado na decisão!

Bom, se você está precisando de um dinheiro extra, seja para pagar contas maiores ou seja para investir como quiser, o empréstimo logo vira um caminho possível, que é quando você requer um valor financeiro à um banco e recebe o valor combinado de acordo com o contrato estabelecido entre as partes.

No entanto, antes de optar pela solicitação de um empréstimo pessoal, certifique-se de que você analisou todos os pontos que giram em torno da decisão. Isso porque um empréstimo é coisa séria e, se não for bem planejado, pode virar um problemão.

O empréstimo pessoal é aquela solicitação de crédito realizada no seu nome. Se aprovada, um contrato é feito e você precisará pagar as parcelas, com juros, de acordo com o valor combinado.

Apesar de toda essa facilidade, as taxas de juros podem ser bem altas e, no final das contas, acabar fazendo com que o montante requerido inicialmente, vire uma bola de neve e dificulte muito o pagamento.

Dessa forma, lembre-se que você não irá pagar apenas o valor solicitado, mas todo o valor referente às taxas, correções e reajustes também.

Veja também: SEM TRUQUES! É assim que parcela PIX do jeito CERTO

O que é preciso para solicitar o empréstimo na 99Empresta?

O processo de solicitação, análise e aprovação de empréstimo não precisa demorar tanto. Se você optou pela modalidade, aqui vai uma dica para você: através da plataforma 99Empresta, a 99 oferece até R$ 10 mil de crédito sem muitas burocracias e, portanto, de forma rápida.

Com valores a partir de R$ 500, na 99 você pode solicitar o seu empréstimo de forma descomplicada e, o melhor de tudo, online! De acordo com a empresa, a ideia é de que, até o segundo semestre do ano que vem, mais de 10 milhões de pessoas sejam atendidas.

Dessa forma, é prometida uma análise rápida, simplificada e segura, visto que, ao envolver a tecnologia de reconhecimento facial, o app evita fraudes e golpes.

No entanto, apesar das facilidades, cuidado com as taxas de juros! Visto que elas podem variar de 2% à 10% sobre as parcelas cobradas a cada mês.

Se você deseja solicitar o empréstimo pela 99Empresta, acesse o aplicativo da 99Pay e consulte as condições (https://bit.ly/3GMofh6).

Veja também: Dinheiro deixado no banco por quem já morreu; BC vai liberar consulta