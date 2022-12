Parcelar BOLETOS em até 12 vezes; descubra como fazer

2022 foi o ano em que o Brasil viu o Pix se consolidar como a modalidade de pagamento mais popular do país. No entanto, existem aqueles que ainda estão bastante ligados com o boleto e não abandonaram essa forma de pagar as contas.

Se você é uma dessas pessoas, vai gostar de saber que existe uma funcionalidade do boleto que, na verdade, a maioria não usa: a possibilidade de parcelamento da conta.

Dessa forma, mesmo se, em algumas compras, você optar por evitar o cartão de crédito ou o Pix, você pode utilizar o parcelamento do boleto como opção viável. Entenda como isso funciona a seguir.

É possível parcelar boletos?

Normalmente, as pessoas costumam pagar o valor integral do boleto de uma única vez. No entanto, naqueles casos em que isso não será possível, você pode sim optar por parcelar a sua compra e, o melhor, em até doze parcelas.

São diversos bancos que oferecem, através de aplicativo, tal opção. Um exemplo disso é a PicPay, uma das maiores fintechs do país responsável por realizar milhões de transações financeiras.

Além disso, como as parcelas podem contar com juros, os bancos digitais oferecem também a opção de “simular” o pagamento, onde você poderá ver como ficará as suas parcelas e o valor final pago de acordo com o número de vezes que você deseja dividir a conta.

Bom, antes de mais nada, é preciso ressaltar que a operação é realizada a partir do cartão de crédito do banco em questão. Dessa forma, a opção de parcelamento é um dos caminhos possíveis para quando você não tem mais aquele dinheiro disponível e precisa, de alguma forma, organizar as suas contas.

Nubank: como pagar boletos através dele

O Nubank não é apenas o banco digital que mais cresce no Brasil, mas é também uma das principais empresas brasileiras em contexto, inclusive, internacional.

Dessa forma, seu número de usuários surpreende, mas essa grande adesão pode ser explicada por uma série de fatores que coloca este banco na frente. Como, por exemplo:

Facilidade de navegação do aplicativo Nubank;

Transferências e pagamentos por Pix;

Consulta e pagamento de boletos por CPF;

Depósito online;

Recarga de celular;

Transferência e pagamento internacional;

Investimento financeiro;

Cartão físico e virtual;

Empréstimos financeiros, e mais.

Bom, sendo assim, veja o passo a passo de como você pode, através do seu aplicativo Nubank, pagar boletos e de forma parcelada!

Abra o seu app do Nubank pelo celular e faça login; Clique na opção “Pagar” que fica logo abaixo do valor total em conta; Selecione “Pagar boleto”; Insira o código de barras do seu boleto na marcação que aparecerá na tela ou digite o código manualmente; Em “método de pagamento” vá em “Cartão de Crédito”; Preencha as informações com o número de parcelas para dividir a conta; Confirme a ação com a sua senha do cartão de quatro dígitos.

