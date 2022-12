COMEÇOU! IPVA 2023 pode ser quitado com 32% de DESCONTO

Com o início de um novo ano chegando, já entram em vista algumas daquelas contas anuais também, como o IPVA, o IPTU, materiais escolares das crianças e, sem contar com as contas desse período de festas e comemorações.

Dessa forma, quem tem carro sabe que o orçamento familiar pode ficar um pouco mais apertado que o de costume. No entanto, você pode conseguir alguns descontos bastante significativos em algumas contas.

Esse é o caso do IPVA 2023 que, se pago agora ainda em 2022, pode oferecer 32% de desconto sobre o valor normal do imposto. Dessa forma, além já se livrar de uma conta alta para o ano que vem, você também paga um valor bem abaixo do que de costume.

Para aproveitar essa oferta, acompanhe a matéria que iremos te explicar como proceder.

Entendendo o IPVA

IPVA é a sigla para Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores que, como o próprio nome diz, é o imposto que incide sobre a propriedade de carros, motos, caminhões e outros veículos terrestres.

Instituído na década de 1980, o IPVA é recolhido pelo estado, no qual 50% do valor é destinado para o próprio estado e a outra metade vai para o município no qual o veículo foi registrado.

Dessa forma, por ser um imposto federativo, as alíquotas variam de acordo com cada região, que adotam seus próprios critérios e é destinado para o uso fiscal e, portanto, não possuem destinação específica.

De acordo com a legislação de trânsito, o IPVA pago é um dos requisitos necessários para que o veículo esteja devidamente licenciado e, portanto, de acordo com as leis, para que ele possa circular nas vias.

Como o valor do IPVA é calculado?

Como mencionado, o IPVA é um imposto estadual e, por isso, as alíquotas podem variar de estado para estado. Dessa forma, seu valor final é calculado sobre dois parâmetros: o valor do veículo e a alíquota.

Nesse sentido, o valor do veículo é avaliado de acordo com a tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), que pode variar entre 1% e 4% sobre o valor total.

Para realizar o pagamento, a ação também irá variar de acordo com o estado, podendo ser feito através de boletos enviado para o endereço do proprietário do veículo ou através de pagamento presencial em redes bancárias, podendo ser realizada através de cota única, ou dividido em mais parcelas.

Descontos no IPVA

Além de, todos os estados, oferecerem descontos àqueles que pagam o IPVA em cota única, geralmente entre março e maio do próximo ano, existem também aqueles estados que garantem descontos ainda maiores se pagos com ainda mais antecedência.

Esse é o caso do Rio Grande do Sul que, desde a última quarta-feira, dia 14 de dezembro, já está recebendo o pagamento antecipado do IPVA com descontos que podem chegar a 32%.

Para consultar os valores, você pode acessar o portal oficial do IPVA do Rio Grande do Sul através do site (https://ipva.rs.gov.br/).

A data limite para ganhar os descontos antecipados vai até o dia 29 de dezembro, última quinta-feira do ano. Por isso, se quer garantir a sua oferta, não perca tempo!