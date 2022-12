AVISO IMPORTANTE para TODOS os que estão à espera do abono do PIS

Se você já trabalhou com carteira assinada deve saber que tem direito ao PIS/PASEP, entretanto esses valores dependem muito de quanto tempo a pessoa trabalhou. Você sabe como fazer o cálculo do PIS? Muitos trabalhadores têm essa dúvida, e como está chegando o final do ano todos querem saber e se conseguem sacar.

Como dito acima, o valor desse pagamento será proporcional ao tempo de atividade remunerada, devido a isso, é necessário que o trabalhador confirme realmente quanto tempo ficou trabalhando para quando for sacar realizar o certo. Também indicamos que no início do ano de 2023 acontecerá a liberação do PIS/PASEP, é bom ficar de olho, o pagamento será referente ao ano de 2021.

Como verificar o valor do abono PIS?

Para quem não sabe, o valor do PIS ainda está disponível para quem ainda não conseguiu realizar o saque neste ano, porém isso só foi possível pois prolongaram o pagamento para que as pessoas conseguissem realizar o saque que esqueceram nos bancos, principalmente neste final de ano.

Lembrando que até final deste mês de dezembro os trabalhadores poderão ir até a Caixa Econômica ou ao Banco do Brasil para conseguir reaver os valores. Entretanto, depois tem que esperar a liberação do próximo calendário para saber a data certa de realizar o saque.

O abono do PIS é oferecido para os trabalhadores do setor privado, já o abono PASEP é para os servidores públicos, para os dois o cálculo é feito com as parcelas referente ao tempo de serviço.

Veja também: INSS pode liberar HOJE (16) o pagamento de até R$ 4,5 MIL?

Como calcular o abono PIS/PASEP em 2023?

O primeiro passo é entender todos os seus direitos trabalhistas, pois o abono do PIS/PASEP que tem como objetivo ajudar todas as famílias a terem uma renda extra conforme o tempo de serviço, ou seja, toda pessoa que já trabalhou ao menos um ano base e que tem o registro do PIS há pelo menos 5 anos, ou quem ainda trabalha com carteira assinada tem o direito de receber o abono PIS/PASEP.

O cálculo do valor do PIS é com a soma de quantos meses você trabalhou multiplicados por 1/12 do salário mínimo. Vou citar um exemplo para você entender melhor, este ano de 2022 o salário está de R$ 1.212,00 e o pagamento foi referente ao ano de 2020, vamos supor que o trabalhador trabalhou somente um mês em 2020, no caso então ele recebeu R$ 101,00.

Foi informado que o calendário do ano que vem do abono PIS/PASEP será o mesmo deste ano, ou seja, vai seguir a mesma risca e os valores já começaram a ser depositados no início do ano.

Veja também: NOVO Salário-Mínimo e NOVO VALOR do abono do PIS em 2023; são estes