Elas podem te PEGAR! Fuja das multas mais caras no final do ano

Está chegando o final do ano e, com isso, mais alertas começam a aparecer nas estradas, principalmente por ser um período de muitas viagens, se você é motorista é bom ficar de olho para não tomar multa.

É normal se preocupar com as infrações de trânsito devido o valor das multas e as consequências e para te ajudar resolvemos fazer esse texto para mostrar quais multas mais pegam nesse final de ano e tirando uma boa grana no bolso.

É claro que é Lei você prestar atenção no trânsito para evitar acidentes, mas infelizmente tem motoristas que deixam isso de lado. Fique esperto, nesse final de ano dirija por você e pelo outro! Vamos listar abaixo as punições do CTB – Código de Trânsito Brasileiro.

Multas mais caras

Por mais que possam parecer as multas mais conhecidas e bobas pelos motoristas, infelizmente são as mais que pegam nesse fim de ano, isso porque muitos deixam levar por ser um período de férias e acaba extrapolando.

Principalmente dirigir bêbado é o que mais acontece nessa época e a multa também é mais cara, confira as outras que também estão nessa faixa etária.

Multa por paralisação impedindo o fluxo da via

Dirigir com consciência por você e pelo próximo é o ideal, quando ocorre do carro prejudicar a via formando trânsito pode ser considerada a multa mais cara do Código de Trânsito Brasileiro, se você já acha caro pagar R$ 400 em uma multa, essa pode chegar a R$ 17.608,20.

Mas é válido destacar que é quando o motorista para a via de um trânsito por protesto ou outra ocasião.

Multa por bloquear a via com o carro

Essa multa e a situação é bem parecida com a primeira que citamos acima, mas o bloqueio da via com carro quer dizer aos motoristas que utilizam os carros para impedir a livre circulação e isso prejudica muito o trânsito.

Esse ato pode fazer com o que a carteira de motorista seja suspensa e o valor da multa chega a ser de R$ 4.896,00, além dos pontos perdidos da carteira.

Multa por dirigir bêbado

Entrando na lista das multas que mais acontecem no final de ano e uma das multas mais cara entra o motorista que dirige bêbado e que pode ter uma grande punição, e infelizmente é o que mais acontece no nosso Brasil.

Essa multa é considerada uma das mais graves porque não coloca apenas a vida do motorista em risco e sim a de todos que estão na via, ou até mesmo pessoas que estão andando por perto, é comum vermos no noticiário pessoas inocentes morrendo por acidentes que eles nem tiveram culpa.

Quando isso acontece, o motorista não deve apenas pagar a multa e sim terá a suspensão da sua carteira. A multa gira em torno de R$ 2.943,70.

