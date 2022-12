NOVO PIX passará a valer em breve; veja o que muda

O PIX revolucionou a maneira de vários brasileiros viverem. Muitas pessoas começaram até mesmo a empreender quando o pix foi lançado. Pois toda aquela dificuldade de ter uma máquina de cartões ou de não ter troco para valores altos, acabou ‘caindo por terra’ e resultou em melhoras significativas na maneira de pagar e receber dinheiro. Todavia, nem tudo são flores, pensando nisso, algumas novas regras serão aplicadas a partir do mês que vem, visando melhorar alguns pontos que ainda são negativos no sistema e aumentar ainda mais a segurança de todos os usuários.

O PIX passará por mudanças que pode impactar a vida de muitas pessoas

Uma das vantagens do pix é que ele é gratuito e pode ser realizado a qualquer hora do dia, só o que pode variar são os limites das transações. Mas agora, o sistema irá mudar, de acordo com o Banco Central, os usuários devem prestar bastante atenção nas novas regras. Confira.

Não haverá mais limite

Nos dias atuais, o Pix possui um sistema que limita o valor das transferências. Por isso, a primeira grande mudança no sistema é que este limite não vai mais existir. Portanto, as instituições financeiras não vão mais delimitar o valor que pode ser transferido.

Em outras palavras, caso o usuário queira realizar uma transferência de R$ 4 mil, ele irá conseguir fazê-la de imediato e sem limitação alguma. Mas caso o consumidor queira colocar limites nas transações, também é possível.

A única coisa que o Banco Central exige, é que tenha um limite mínimo entre duas transações. A fim de evitar golpes, prática que infelizmente tornou-se bastante comum nos últimos meses.

Lembrando que estas regras que estão sendo citadas, irão começar a valer do começo de janeiro em diante. Por isso, tente se atualizar quanto a elas o mais rápido possível. O foco do Banco Central é proporcionar segurança e comodidade para os usuários o quanto antes.

Veja também: Caixa libera HOJE saque de até R$ 2.900 para trabalhadores CLT

A novidade que mais chamou atenção foi acerca dos horários

Nos dias atuais, há uma mudança que limita os valores feitos via pix nos horários entre 20h e 6h, a fim de conceder mais segurança para os usuários. Mas com as novas regras, o consumidor irá conseguir alterar o horário entre 22h e 8h, de acordo com suas necessidades. Lembrando que o aumento de limite pode levar até 24 horas para ser processado, ao passo que a diminuição, precisa ocorrer na mesma hora.

E por último, o sistema de Pix Saque e o Pix Troco também sofrerão mudanças. Nos dias atuais, há um teto para a modalidade, que é de R$ 300 durante o dia e R$ 100 durante a noite. Mas de acordo com as novas regras, os novos valores serão multiplicados por 10. Isto é, R$ 3.000 durante o dia e R$ 1.000 durante a noite.

Veja também: Você não vai ACREDITAR! Quais são as chances REAIS de ganhar na Mega-Sena?