VAGAS para porteiro com salários de R$ 2 mil; MAIS de 300 oportunidades abertas

Final de ano está chegando, muitas pessoas infelizmente estão desempregadas. Todavia, o próximo ano pode ser a virada de chave em sua vida! E nada melhor do que já começar com um emprego novo, a fim de conseguir honrar todos os seus compromissos e realizar os seus sonhos. Se esse é o seu desejo, saiba que você está a um passo de conseguir. Visto que para o novo ano que entrará, várias empresas começaram a contratar funcionários, principalmente para o setor da portaria. Foi-se o tempo que porteiro era uma profissão desvalorizada, nos dias atuais, um porteiro consegue tirar por mês R$ 2.000 facilmente.

Entenda o que faz um porteiro

Há uma visão antiga que o porteiro serve apenas para vigiar a portaria, negativo, a função dele é bem mais complexa do que isso. Ele é responsável por cuidar da segurança de quem entra e de quem sai em algum estabelecimento, por exemplo, por conta de tamanha complexidade, ele começou a ter o seu salário mais valorizado. Agora, ele cuida da entrada e saída de veículos nos locais, atende telefone, recebe cartas e muito mais.

Por conta do papel fundamental de um porteiro nas empresas, é que estão surgindo tais vagas, atualmente, são previstas no mínimo 300 novas oportunidades para quem quer se tornar um porteiro. Mas claro, alguns pilares são bem importantes para que você seja um bom funcionário. Veja quais são e após isso, leia sobre as vagas abertas.

Atenção

Um bom porteiro deve sempre prestar o máximo de atenção em quem entra e em quem saí. Primeiro, porque ele está ali para isso. E segundo, porque a segurança das pessoas que estão no estabelecimento trabalhando, depende dele também. Por isso, precisa estar em QAP total.

Simpatia

Ao passo que ele também precisa ser simpático nas horas que deve. Isto é, não é para ficar com a cara ‘fechada’ para todos. Se alguém solicitar uma informação, responda da maneira mais cordial possível.

Agora que você já sabe mais sobre a profissão e acerca de como ser um bom porteiro, confira as vagas

O Grupo Prosseguir, por exemplo, está precisando de imediato contratar 20 porteiros com ensino médio completo e com experiência na função. Eles irão cuidar da liberação de acessos, entrada e saída de veículos e cadastro de visitantes.

Em contrapartida, o grupo irá assinar a carteira desses colaboradores e pagar um salário de R$ 2.000.

Como se inscrever

Para se inscrever para a vaga, basta acessar o site InfoJobs, ler com atenção a vaga, preencher as informações do seu currículo e enviar a proposta. Feito isso, só aguardar as novidades da empresa. Tudo isso está disponível na área chamada de ‘lista de oportunidades’, dentro do site.

