Coma SEM ENGORDAR no Natal e Ano Novo; 7 dicas para não passar vontade

Natal e ano novo estão chegando e, com certeza, a primeira coisa que vem na imaginação de várias pessoas são os banquetes incríveis que ocorrem nessas datas comemorativas. Todavia, muitas pessoas durante o ano também se esforçaram para seguir estritamente uma dieta, a fim de melhorar a saúde e o físico. Portanto, não será nessas datas que você irá sair do foco, né? Veja algumas dicas para você não engordar mais do que deve nessas comemorações e também, não passar vontade de nada. Lembre-se: Foco no projeto verão!

Saiba como manter o foco mesmo em situações difíceis

A dificuldade de várias pessoas é conseguir se conter quando estão diante de vários alimentos. Isto é, em sua casa, quando é comprado apenas o essencial, fica fácil seguir às regras, mas quando vão para uma festa que tem tanta comida, comer apenas o que se deve, se torna uma tarefa quase impossível. Contudo, você irá aprender algumas dicas que vão ajudar você a ficar saciado e manter o físico em dias!

Tenha controle

Ou seja, não é porque está na mesa para comer que você deve comer, portanto, não exagere. Ou como diria a avó de muitos ‘não tenha o olho maior que a barriga’. E sempre que possível, fuja daqueles docinhos.

Evite refrigerantes

Bebidas doces em geral, sempre são um problema quando o assunto é perder peso, visto que como o próprio nome já propõe, elas têm um alto teor de açúcar, o que é um inimigo quando o assunto é perder calorias.

Tenha uma meta

Antes das festas, você deve saber quantos calorias você deve obter todos os dias, dessa maneira, você irá perceber no momento que passar do ponto e comer mais do que devia. Lembre-se: embora seja natal ou ano novo, suas metas continuam iguais.

No pós festa, opte por comidas leves

A maioria das pessoas vão para estas festas a fim de beber e, com isso, acabam ficando com uma baita ressaca no dia posterior. Para evitar isso, sempre opte por saladas, sucos de frutas naturais e o bom e velho feijão com arroz.

Fique ligado para as próximas dicas, elas são cruciais, não apenas para as festas que virão, mas para toda a vida!

Fique longe de quem não apoia você

Embora seja difícil, prefira ficar longe daquelas ‘más influências’, que sabem que você está em busca de um objetivo, mas mesmo assim, sempre ficam ali, incentivando você a comer e a beber mais. Portanto, fique perto apenas de quem está a procura do mesmo propósito que você.

Água, o segredo é água!

Como todos sabem, a bebida essencial para a vida é água, então, sempre deve-se tomar bastante. Ela é de suma importância para uma boa digestão e ajuda a controlar o apetite. Portanto, sempre que sair, leve sua garrafa de água junto.

