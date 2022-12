Mutação RARA! Menina de 11 anos pesava 200 kg e ganhou direito na Justiça

Há várias coisas que são importantes para que a vida exista como ela é, uma dessas coisas são as mutações que há. A maioria ocorre para o bem, todavia, em alguns casos, pode ocorrer alguma mutação para o mal. Isto é, que traga algum prejuízo para o portador dela, como é o caso que iremos mostrar neste artigo. Trata-se de uma criança de apenas 11 anos que pesava 200 kg. Para você ter noção, na idade dela, a média de peso é de apenas 25 kg, todavia, ela tinha quase 6 vezes mais. E obviamente, isso causou bastante prejuízos à saúde dela.

Por conta da mutação, ela desenvolveu obesidade que a trouxe vários prejuízos

O Cérebro de todos nós, é como se fosse o processador do computador. Isto é, ele que manda em todas as partes do corpo, por intermédio de estímulos nervosos. Portanto, qualquer problema que venha atrapalhar estes estímulos, pode causar danos irreversíveis na saúde das pessoas.

Como ocorreu com esta menina de 11 anos, que chegou a pesar mais de 200 quilos, contudo, com auxílio da Justiça, ela conseguiu o direito de realizar uma cirurgia bariátrica, no mês de junho de 2022.

A menina teria sido diagnosticada com uma séria mutação genética que compromete receptores cerebrais e acaba provocando obesidade precoce. O que para a idade dela, poderia ser fatal.

O processo cirúrgico ocorreu em 8 de dezembro, no Paraná. Ainda não sabe-se quando a menina irá receber alta. Todavia, segundo a endocrinologista Julienne Carvalho, a doença dela é rara e não há tratamento atualmente, por conta disso, o cérebro dela não consegue entender que o corpo já está saciado após comer.

Para conseguir a cirurgia, a mãe da garota sofreu bastante, confira o relato

“A gente sabe que não vai ser fácil, mas é uma vitória. Eu lutei muito, nós lutamos muito para estar aqui. […] O que mais penso é que, depois da cirurgia e do medicamento, nós vamos ter uma vida normal, porque até hoje nossa vida foi muita privada, muito difícil”, relatou a mãe da garota emocionada.

Ao que tudo indica, a cirurgia poderia trazer riscos para a garota. Contudo, entendeu-se que os riscos de não realizar a cirurgia seria bem maior. A mãe spera que a menina receba alta nos próximos 50 dias. Já que ela só deve sair do hospital quando já estiver totalmente recuperada.’

Tudo isso por conta que todo o processo foi bem difícil. Antes da realização da cirurgia, tentaram tratamentos e diagnósticos por nove anos, mas nada havia surtido efeito.

