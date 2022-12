Rugas NUNCA MAIS! Aprenda a fazer creme de arroz para pela madura

Que tal começar o ano de 2023 com pele nova? Essa é a promessa que esse mais novo produto para pele caseiro garante aos seus usuários. Sendo considerado o segredo das coreanas – o creme de arroz tornou-se sucesso na Ásia e regiões adjacentes e garante a pele dos deuses em poucas semanas. Quer ter a pele mais bonita gastando pouco? Sem sombra de dúvidas os ativos presentes no creme de arroz irão ajudar nisso – e o melhor, é bem barato de se preparar! Veja como funciona e como começar a inclui-lo em sua rotina para obter melhores resultados.

O Creme de Arroz funciona no combate à velhice?

Não! O Creme de Arroz não irá retardar a velhice, mas sim, neutralizar (retardar) os sinais dela em sua pele. Isto tudo através de um ativo presente no arroz, o colágeno; que ao ser aplicado na pele da maneira correta consegue aderir aos poros, restaurá-los e preservá-los por um bom tempo.

Visto que o arroz não é usado somente para fins gastronômicos na Ásia, mas sim, para fins de estética em razão de seus ativos que tanto cooperam para a beleza das mulheres asiáticas. Visto que embora seja um produto caseiro, é necessário tomar os devidos cuidados durante o seu uso, consultar um dermatologista é de suma importância antes de usar qualquer produto de pele – seja caseiro ou não.

Como funciona esse Ativo presente no arroz?

Na verdade, o colágeno é produzido pelo próprio corpo humano. Trata-se de uma proteína que é responsável pela manutenção dos tecidos da pele – e garante hidratação, elasticidade e com isso retarda ou adianta o envelhecimento dos tecidos. Entrementes, após os 29 anos de idade a produção dessa proteína acaba caindo – e com isso, começam surgir as linhas de expressão, ressecamento e rugas.

A fim de driblar isso, é necessário obter colágeno de outras maneiras e através de cremes, remédios e derivados. Entrementes, em meio a tantas opções: veja como usar o creme de arroz e obter a pele dos sonhos.

Como preparar o Creme de Arroz para pele?

É necessário os seguintes ingredientes para o preparo do creme de arroz para a pele, sendo eles:

2 colheres de arroz;

1 xícara de água;

2 colheres de sopa de linhaça;

1 batata;

1 colher de amido de milho;

Após ter os ingredientes, é necessário colocar dentro de uma panela a linhaça, o arroz e misturar bem com a xícara de água. Enquanto mexe, deixe no forno por no mínimo 12 minutos. Logo após essa mistura esfriar, tire a casca da batata e rale – acrescentando à mistura. Após isso, passe tudo no liquidificador e coe usando algum filtro, obtendo uma espécie de liquido.

Pronto! Esse liquido será usado para passar na pele e obter os resultados almejados. Entrementes, para dar o gran finale – é necessário colocá-lo dentro de um recipiente para deixá-lo descansando até o seu uso, e então, antes de fechá-lo, deverá ser colocado por cima o amido de milho.

Como usar o Creme de Arroz da maneira correta?

A fim de melhores resultados, o ideal é que seja usado antes de dormir. Visto que recomenda-se que a pele seja esfoliada antes do seu uso, limpa com sabonete e tenha seus poros abertos com o vapor da água fervendo. Portanto, o seu uso pode ser feito todos os dias da semana e não possui qualquer contraindicação, apenas a pessoas alérgicas.

Por esse motivo, é recomendado que o médico seja consultado antes de qualquer uso – evitando assim possíveis irritações ou alergia na pele.

E então, gostou dessa dica? Compartilhe com os amigos.