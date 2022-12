Bom e barato! Sugestões de PRESENTES de Natal para a criançada

Desde sempre os presentes para a criançada possuem um preço bem elevado, principalmente em épocas de grande demanda como Páscoa, Natal e Ano Novo. Entrementes, há algumas dicas práticas que podem ser seguidas para economizar em até R$ 500 reais no presente dos pequenos e ainda surpreendê-los! Visto que as opções apresentadas no artigo estão na faixa de R$ 50-150 reais e podem variar bastante! Está preparado para economizar? Veja nossas dicas e sugestões abaixo e divirta-se!

É possível economizar no Presente de Natal dos filhos?

Com certeza! Nem tudo é o valor, mas sim, a sinceridade do presente. Existem muitas maneiras de economizar na hora do presente – e nenhuma delas é comprar qualquer coisa ou presentes de baixa qualidade, e sim, consistem em dicas práticas de economia, pesquisa e compra que ao serem mescladas garantem ótimos resultados.

Um dos grandes problemas é que muita das vezes as pessoas vão as lojas sem saberem o que de fato pretendem comprar – e então, acham que comprando o presente mais caro irá agradar os pequenos mais facilmente e optam por isso.

É ideal que seja feita uma pesquisa sobre as tendências do mercado – e se o seu filho (ou pequeno que será presentado) deseja alguma coisa – a fim de ser comprado o item mais próximo ao que ele tanto espera; e para o Natal de 2022 há algumas tendências infantis que não podem ficar para trás – entrementes, que podem ser adquiridas por excelentes valores.

Quais são as tendências para o Natal de 2022?

Antigamente era fácil descobrir através de comerciais de televisão – no qual eram apresentados brinquedos e mais brinquedos que chamavam a atenção da criançada. Entretanto, com o declínio das emissoras e avanço da internet – esses comerciais passaram a ser mais escassos; entretanto, segundo pesquisas realizadas pela nossa equipe, os seguintes itens são tendência em 2022, sendo eles:

Computadores: calma, não são computadores profissionais. Mas sim, computadores infantis que tocam uma música, apresentam alguns botões e exibem algumas imagens no monitor que geralmente é de led.

Legos: nunca perdeu a graça! os bonecos e peças de lego sempre estão em alto e é possível encontrar kits completos com excelentes condições.

Jogos: os jogos de tabuleiro nunca ficaram para trás, como as peças de lego. Xadrez, Damas e até mesmo quebra-cabeças podem ser o presente ideal para a criançada – uma dica é optar por itens rotulados com heróis.

Itens de esporte: e para exercitar os pequenos, presenteá-los com itens de esporte como bolas, tênis, raquetes e outros mais é uma excelente jogada de presente para eles – visto que segundo pesquisas, a maior parte das crianças acabam usando mais itens práticos do que os demais.

E se eu não quiser comprar nenhum item da lista, como economizar?

Sabemos que nem tudo é flores! Às vezes o presente desejado é mais caro e terá que ultrapassar uma determinada faixa de dinheiro. Entretanto, para continuar economizando independente do preço é ideal pesquisar o preço dos produtos em diferentes lojas físicas – e inclusive em lojas online que possuem sede física em sua cidade.

Nessa época, várias lojas disponibilizam promoções – sem contar a queima de estoque que acontece em razão da Black Friday que ainda está quentinha em algumas partes do país; procurar por essas lojas é importante para obter os melhores preços.

E quando tudo isso não resolver, substituir o brinquedo desejado por algum semelhante é a única saída. E claro, entregá-lo com carinho e amor, explicando o motivo e incentivando o pequeno a crescer com uma mente madura e não mimada – e acredite, esse será o melhor presente que você poderá dar para ele!