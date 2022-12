PEQUENOS NEGÓCIOS podem receber R$ 1 bilhão do Sebrae e da Finep; veja como

Donos de pequenos negócios poderão contar com uma quantia significativa do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos) para alavancarem suas empresas.

O valor disponibilizado tem como foco prioritário ajudar os projetos de inovação, e a solicitação pode ser feita diretamente no site do serviço de apoio.

É preciso, porém, se atentar a alguns detalhes e condições sobre a oferta.

Do que se trata essa iniciativa

O chamado Crédito Inovação Finep-Sebrae é uma iniciativa cuja verba de R$ 1 bilhão é destinada a projetos de inovação, desenvolvidos por micro e pequenas empresas.

E engana-se quem acredita que se trata de algo que visa beneficiar somente as startups, que são as empresas que mais buscam inovar com as soluções que trazem para o mercado: os pequenos negócios tradicionais também podem ser beneficiados, desde que tenham uma veia inovadora.

Outra boa notícia diz respeito ao uso da verba obtida: ela não precisa, necessariamente, ser utilizada em um projeto que ainda não saiu do papel.

Muito pelo contrário!

Os empresários podem apresentar projetos que já estejam no mercado, e utilizar o dinheiro recebido para pagar a equipe de tecnologia e inovação que esteja em atuação, por exemplo.

Donos de pequenos negócios devem se atentar aos detalhes

Vale frisar que os pequenos negócios que forem contemplados não irão receber R$ 1 bilhão cada. Serão, ao todo, seis mil empresas escolhidas, cabendo a cada uma receber aproximadamente R$ 150 mil.

Além dessa ajuda em dinheiro, o Sebrae e a Finep fornecerão, ainda, consultorias voltadas a finanças e recursos, a fim de ajudar os empresários a potencializarem ainda mais o uso da verba recebida.

Não se trata, porém, de uma doação, mas sim de uma espécie de crédito com juros entre 4,2% e 4,5% ao ano e que, segundo Thiago Soares, que atua como analista no setor de inovação do Sebrae, é uma condição muito mais vantajosa no que diz respeito a obtenção de crédito.

Onde a inscrição dos pequenos negócios deve ser feita

Podem se inscrever as micro e pequenas empresas cujo faturamento anual seja de no máximo R$ 4,8 milhões, e que apresentem projetos relacionados à inovação.

Lembrando que tais projetos não precisam necessariamente ser novos, e que o valor recebido por meio do Crédito Inovação Finep-Sebrae poderá ser utilizado para pagamento de colaboradores que atuem na área da inovação e para aquisição de equipamentos tecnológicos, por exemplo.

Os interessados em inscrever suas empresas devem acessar a respectiva página dessa iniciativa no site do Sebrae, por meio do link https://bit.ly/3HuhMrD.

