Nova parcela do 13º salário cai dia 20; aprenda a CALCULAR

Todos os anos o ‘Papai Noel’ chega mais cedo e os trabalhadores devidamente registrados e alguns beneficiários do INSS recebem o décimo terceiro salário – que consiste no valor integral do salário mínimo que pode ser dividido em duas parcelas ou não; o trocadilho do início refere-se que o prazo máximo para o pagamento da segunda parcela (quando há) é no dia 20 de dezembro. Entrementes, pode ser dividido da seguinte maneira – a primeira parcela até o dia 30 de novembro e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. Veja abaixo qual será o valor do décimo terceiro de 2022 e como consultar os valores que podem ser sacados.

Trabalhadores podem receber parcelas de até R$ 3 mil reais

O décimo terceiro é literalmente o que seu nome diz ser. É um décimo terceiro salário pago todos os anos para os trabalhadores e beneficiários do INSS – no qual recebem anualmente metade do valor do seu salário integralmente ou divididos em duas parcelas. Podem ser pagos até o dia 20 de dezembro do ano em questão.

É válido ressaltar que o décimo é proporcional ao tempo de trabalho exercido na empresa – e para calcular é bem simples: basta calcular o valor bruto do décimo terceiro – isto é, retirando impostos e descontos do INSS: e então, dividir por 12 e logo em seguida multiplicar pela quantidade de meses trabalhados. Sendo importante estar atento as margens de descontos de cada trabalhador na tabela do Imposto de Renda, sendo:

0% para trabalhadores que recebem até R$ 1.903,98

7,5% para trabalhadores que recebem de R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65

15% para trabalhadores que recebem de R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05

22,5% para trabalhadores que recebem De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68

27,5% para trabalhadores que recebem valores superiores à R$ 4.664,68

Ao calcular as porcentagens de desconto, o trabalhador irá subtrair o desconto do valor total do décimo – e então saberá o valor total a ser recebido.

Portanto, o décimo terceiro torna-se um dos benefícios mais aguardados pelos brasileiros – inclusive é chamado carinhosamente de Gratificação de Natal, pois sua última parcela costuma ser paga no mês do ‘Papai Noel’ e o seu prazo final para pagamento é dias antes da data comemorativa.

Como sacar o décimo terceiro em 2022?

O prazo máximo para o pagamento do décimo terceiro é no dia 20 de dezembro. Até lá, os trabalhadores que ainda não receberam seus respectivos salários terão o décimo terceiro agregados automaticamente – desse modo, não é necessário ir até uma agência Caixa ou Casa Lotérica para sacá-lo – apenas sacar o salário normal que o valor do benefício será vinculado automaticamente.

Portanto, os trabalhadores que não tiverem devidamente regulamentados dentro dos seus órgãos de atuação – não terão direito ao décimo terceiro salário, visto que possui como base o ano vigente; todos os anos o décimo terceiro é pago e é proporcional ao salário anual.

Neste ano de 2022, o décimo terceiro foi pago em duas parcelas. Entrementes, os valores e modelo de pagamento podem ser alterados de acordo com o ano em questão.