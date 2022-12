MEI ganha acesso à facilidade que sempre pediu ao governo

Neste ano o presente de Natal veio antecipado para os MEIs. A Receita Federal anunciou uma excelente novidade para os Microempreendedores Individuais. Todos os empreendedores que estiverem devidamente registrados na categoria terão acesso ao NFse Mobile – um aplicativo exclusivo para os MEIs que possibilita a emissão de Notas Fiscais a qualquer momento! Tudo de maneira rápida, fácil e on-line. Sem contar na possibilidade de consultar outros documentos emitidos e verificar todos os registros existentes. Ficou curioso? Veja mais sobre a novidade e saiba como usá-la agora mesmo.

MEIs ganham aplicativo próprio para emissão de Nota Fiscal

A Nota Fiscal Eletrônica surgiu com a proposta de facilitar a vida dos MEIs e elevar os ganhos do país – em parceria com outras instituições a Receita Federal criou esse poderoso aplicativo que pode ser acessado através de um dispositivo mobile.

Para emitir uma nota fiscal, o empreendedor deverá simplesmente informar o CPF/CNPJ do cliente, o serviço oferecido e o valor. Posteriormente o cliente é informado acerca da emissão da Nota Fiscal Eletrônica e será notificada por SMS.

O aplicativo é totalmente seguro e conta com proteção biométrica – dependendo da preferência do usuário. Embora o dispositivo não esteja conectado com à internet, é possível emitir a NF e posteriormente enviá-la após o reestabelecimento da conexão.

É válido ressaltar que a conexão entre o aplicativo e usuário é realizada através da Conta Federal – na qual ficam interligados todos os dados de acesso, do usuário, da categoria MEI e muito mais! Ademais, para usar o aplicativo é necessário que o empreendedor esteja com os dados atualizados, ativos e regularizados nos órgãos competentes.

Melhorias para o setor

Portanto, as empresas do setor hão de ganhar ainda mais com a novidade. Visto que o PIB brasileiro é representado em grande maioria por serviços oriundos da categoria: visto que o aplicativo abrange todas as legislações e tipos de notas existentes no país – inclusive resolvendo o problema de alguns municípios que não cobram ‘impostos’ pela falta de recursos/estrutura para a realização dos mesmos.

Para baixar o aplicativo acesse o site do Governo Federal https://www.gov.br/pt-br/apps/nfse-mobile e escolha se pretende baixar o app para dispositivos Android ou iOS – realize o download e comece agora mesmo a usá-lo!

O seu uso é totalmente gratuito e pode ser instalado em qualquer dispositivo móvel – visto que pelo seu tamanho e otimização, funciona em todos os aparelhos – inclusive os mais antigos. Por estar ainda em fase beta, é possível que apresente alguns bugs que devem ser encaminhados diretamente para a central de atendimento a fim de melhoras no aplicativo.