Sebrae abre 313 curso online GRATUITOS de até 18 meses

O Serviço Brasileiro da Pequena e Média Empresa (Sebrae) oferece cursos gratuitos de capacitação para empresários e demais interessados. Os prêmios são para os cursos de Merchandising e Vendas, Direito e Empreendedorismo. A duração dos cursos varia de um mínimo de 15 dias a períodos de maior duração, chegando a 18 meses.

Em um esforço para aumentar o número de oportunidades de capacitação, o Sebrae disponibiliza 313 cursos online gratuitos que estão à disposição de todos os interessados. Os cursos são oferecidos em diversas áreas com foco em empreendedorismo, mas são focados principalmente em etapas como marketing, vendas e até mesmo alguns documentos legais.

313 cursos online e gratuitos pelo Sebrae; entenda mais

O interessado deve acessar o site do Sebrae (www.sebrae.com.br) e clicar em “Cursos e Eventos” abaixo. O próximo passo é selecionar “Online (Ensino à Distância)” e o curso desejado. É necessário ter uma conta no Sebrae, que pode ser criada online, para se inscrever.

Ao final de cada curso do Sebrae é emitido um certificado digital. Nesse sentido, após a conclusão do curso, o aluno só precisa acessar a área de login do portal do Sebrae e solicitar o envio da certificação específica.

Oportunidades Os 313 cursos online oferecidos pelo Sebrae são gratuitos e totalmente online. As oportunidades são para algumas áreas do conhecimento diferentes e incluem legislação, empreendedorismo, mercado e vendas. Com isso, existem algumas opções disponíveis além dos cursos, como:

Marketing digital para empresa: braço comercial;

Legislação e acordos audiovisuais;

comunicação sobre o procedimento de venda para pequenas empresas;

O parceiro Contador: construindo o sucesso;

Como transformar seu negócio em uma franquia;

Distribuição e comercialização de conteúdos audiovisuais;

Educação integral;

Empreendedor, Professor;

Promoção comercial;

A Necessidade de Empreendedorismo nas Escolas;

Fundamentos básicos para a criação de empresas.

Aproveite a oportunidade de estudar gratuitamente pelo Sebrae

A lista completa dos cursos disponíveis pode ser encontrada no site do Sebrae. Após selecionar o cursor, basta clicar em “Inserir” e seguir as instruções necessárias. Cada curso possui um prazo de conclusão diferente, que varia entre 15, 30 e 45 dias, podendo chegar até mesmo a 18 meses de duração.

Como criar uma conta no Sebrae Para criar uma conta no Sebrae, o usuário deve primeiro fazer login no portal e clicar em “Cadastre-se”. Em seguida, é necessário fornecer dados pessoais como CPF, nome, data de nascimento, data final, CEP, entre outros. Além disso, você deve criar um token de acesso e continuar a solicitação.

Depois de criada, a conta permite ao usuário se inscrever gratuitamente em cursos e acessar outros serviços digitais na plataforma do Sebrae.

