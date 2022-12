INSUPORTÁVEL! Estas são as piores dores do mundo

As dores físicas são importantes indicativos de que à algo que errado com o funcionamento do nosso corpo. Por isso, é preciso ficar bastante atento com as alterações percebidas e recorrer à médicos para checar a precedência disto e evitar agravamentos desnecessários.

No entanto, existem aqueles casos de dores extremas que são muito difíceis de serem suportadas. Acontece é que elas são, na verdade, bastante comuns e atinge à um número enorme de pessoas.

Nesse caso, estas dores não são aliviadas nem mesmo com medicamentos, o que torna tudo ainda mais complicado de ser lidado. Dessa forma, quando essas dores atacam, o jeito é esperar passar.

Sendo assim, separamos uma lista que elenca as seis dores mais insuportáveis aos seres humanos e que estão passíveis de acontecerem com qualquer um. Apesar disso, a boa notícia é de que todas elas podem ser evitadas de acordo com os hábitos de cada um.

Por isso, é importante começar os cuidados e as precauções desde já e evitar que qualquer uma delas seja sentida por você. No entanto, é claro, existem também as predisposições genéticas que, apesar serem dribláveis, tornam o processo ainda mais difícil.

Veja quais são estas dores e como evitar passar por estas situações insuportáveis.

Hábitos e predisposições genéticas

Um conjunto de fatores, sejam eles hábitos ou predisposições genéticas, são os responsáveis por fazer com que você acabe passando por situações de dores insuportáveis, que nem mesmo medicamentos podem resolver.

Acontece que isso não ocorre do nada, visto que o seu histórico explica a ocorrência destas dores.

Por isso, hábitos saudáveis e equilibrados são essenciais para garantir o bem estar e a saúde de todos.

É importante ressaltar que hábitos saudáveis são diferentes de hábitos restritivos, que costumam ser mais difíceis de serem seguidos e, por isso, possuem alta taxa de desistência e falha.

Dessa forma, é importante equilibrar alimentação e exercícios físicos de forma com que sua execução seja confortável e prazerosa para você, visto que decisões muito radicais podem, inclusive, fazer com que você desista e, com isso, intensifique ainda mais os hábitos que são danosos à sua saúde.

Além disso, é importante ressaltar que a genética também conta muito, seja positivamente, seja negativamente. No entanto, com as práticas adequadas, você pode sim driblar estas predisposições.

As dores mais insuportáveis que você não quer sentir

Agora sabendo que, apesar de, até mesmo, predisposições genéticas, os hábitos que você possuem influenciam enormemente para a ocorrência das seguintes dores, você pode redobrar o seu cuidado e evitar situações extremas.

Sendo assim, veja quais são as dores mais insuportáveis que nem medicamento resolvem.

Capsulite adesiva

Também conhecida como “ombro congelado”, essa síndrome causa a redução progressiva de mobilidade e amplitude de movimento dos ombros, engrossando e enrijecendo a articulação do ombro.

Os sintomas aparecem de forma gradual e, por isso, é possível evitar cenários de dores extremas ao recorrer a ajuda profissional antes do agravamento.

Acidente cardíaco

O infarto é a dor insuportável no peito que irradia para os outros locais do corpo e leva, inclusive, muita gente à óbito. Mudança de hábitos são essenciais para evitar o quadro.

Pedra nos rins

Tal intensa quanto a dor do parto, o as crises de pedra nos rins só passam com a espera, visto que remédios não aliviam as dores.

O que você deve fazer é investir na hidratação e no consumo de água.

Endometriose

Específica para mulheres, a endometriose causa uma dor que pode ser confundida com a cólica, no entanto, é muito mais intensa.

Apesar de não haver cura, os tratamentos são eficazes e podem ajudar com o tempo.

Hérnia de disco

Causada pelo deslocamento do núcleo da vértebra, a hérnia causa fortes dores ao pressionar os nervos em seu entorno.

Tumor

Sobretudo se o tumor estiver nos ossos, a dor pode ser extremamente intensa e parecer insuportável. A qualquer sinal, recorrer à especialistas e evitar que, não só as dores sejam sentidas, como também o risco de morte.

