NOVAS regras do Vale-Alimentação começam a valer em 2023

Estipuladas para 2023, as novas regras do vale-alimentação (VA) influenciarão diretamente a forma como os trabalhadores que recebem esse benefício o utilizam.

Há regra que começará a valer somente a partir do dia 01 de maio (Dia do Trabalhador), por exemplo, e, de modo geral, ainda paira certa incerteza em relação a todas elas de fato serem aprovadas.

Mas, de qualquer forma, é importante que todos estejam atentos a essas novas regras: tanto os trabalhadores quanto seus empregadores e, ainda, os estabelecimentos nos quais o benefício é utilizado.

O que muda a partir de 2023, com as novas regras do vale-alimentação

Entre todas as mudanças previstas nas regras do vale-alimentação para o próximo ano, existem quatro que se destacam.

São elas:

A proibição do uso do saldo para pagamentos que não sejam voltados para a alimentação

Não é difícil encontrar quem receba vale-alimentação e já tenha utilizado o benefício para pagar alguma conta, por exemplo.

E essa prática, que antes já não deveria ocorrer, passará a ser proibida. A empresa que fizer uma venda/aceitar um pagamento que vá contra essa determinação será punida.

A portabilidade gratuita de operadora

Assim como no caso dos cartões de crédito, as operadoras do cartão de vale-alimentação também se diferenciam por conta das condições e benefícios que oferecem.

E, se tudo correr como esperado, uma das novas regras incluirá a portabilidade, gratuita, entre uma operadora e outra, caso o trabalhador assim desejar.

A possibilidade de utilizar o cartão de qualquer bandeira, em qualquer estabelecimento

Antes, o trabalhador ficava restrito aos estabelecimentos que aceitavam a bandeira do seu cartão de vale-alimentação.

Mas a previsão é de que, a partir de 2023, ele possa fazer suas refeições e/ou compras alimentícias em qualquer estabelecimento, desde que, claro, os estabelecimentos escolhidos estejam cadastrados para trabalhar com esse tipo de benefício.

A possibilidade de sacar o saldo extra do cartão

Prevista como uma das regras do vale-alimentação para 2023, esta possibilidade, na verdade, foi vetada pelo presidente em exercício, Jair Messias Bolsonaro (Partido Liberal).

Isso porque, após avaliação do Congresso, notou-se que, ao sacar o saldo que não foi utilizado em seu cartão, o trabalhador poderia utilizar o dinheiro para fins que não condizem com a finalidade do benefício.

Veja também: O que pode MUDAR no seguro-desemprego em 2023? Descubra

As novas regras são válidas, também, para o vale-refeição (VR)

É importante ressaltar que todas as novas regras do vale-alimentação também valem para o vale-refeição (VR).

Cada benefício, porém, se manterá com sua própria finalidade.

Em outras palavras: mesmo sendo “guiados” por regras iguais, cada cartão deverá ser utilizado para o que lhe foi proposto.

Enquanto o vale-alimentação é destinado a refeições em restaurantes e lanchonetes, por exemplo, o vale-refeição é destinado a compras de alimentos em supermercados e estabelecimentos similares.

Não é à toa, por sinal, que este último é visto como um substituto da cesta básica tradicional.

Veja também: Mudar de carreira em 2023? Confira 4 PROFISSÕES em alta que pagam bem