Nova rodada de LUCROS do FGTS deve engordar a conta dos trabalhadores

Quem não gostaria de uma boa renda extra para fechar as contas no verde? Sabe quantos trabalhadores poderão garantir acesso a um adicional referente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 2023? Lembre-se de que quem reivindicar o benefício no próximo ano também garantirá uma parte do crescimento que o dinheiro gerou em conta, ou seja, do lucro do FGTS.

O crescimento do FGTS se deve ao fato de que o fundo dá dinheiro ao governo para que este possa financiar projetos como estradas, ferrovias, geração de energia, saneamento básico e até moradia. No entanto, como o fundo não é um negócio e não tem objetivos monetários, os resultados devem ser distribuídos aos trabalhadores. Isso quer dizer que o excedente de dinheiro gerado pelos valores nas contas dos empregados com carteira assinada pode retornar para eles.

A maioria dos trabalhadores não sabe disso, mas o governo pode usar o dinheiro do Fundo para pagar coisas como as mencionadas anteriormente, e como o governo usou os recursos dos trabalhadores, uma compensação financeira foi aplicada aos salários dos deles. Por isso, o seu FGTS continua crescendo quando está aplicado na conta normalmente.

Quem terá direito ao acréscimos dos lucros do FGTS em 2023?

O crescimento do FGTS em 2023 será pago a todos os trabalhadores que depositaram recursos nas contas do Fundo até 31 de dezembro deste ano. Isso ocorre porque o governo paga essa restituição monetária no último dia do ano. Vale destacar que esse depósito é feito diretamente pelo empregador, ou seja, pela empresa que contratou o contribuinte.

Com isso, para que o trabalhador tenha direito ao benefício, basta que ele deposite o dinheiro na conta do FGTS no último dia do ano. Mesmo que o trabalhador abra mão de todo o dinheiro de sua conta em 2023, ele ainda poderá garantir uma parte do lucro porque a correção financeira ocorreu em 2022.

Quando você vai receber?

Depois que o governo aplica a transferência de dinheiro, o Conselho Curador do Fundo de Garantia (CCFGTS) é responsável pela contabilidade, assim como é responsável por determinar quanto dinheiro será dado aos trabalhadores.

A previsão é de que essa prestação de contas leve aproximadamente sete meses, com a expectativa de que seja apresentada nas reuniões que ocorrerão ao longo do ano. Com isso, a previsão, conforme estipula a legislação, é que os pagamentos sejam feitos entre julho e agosto de 2023.

É importante ter em mente que o trabalhador terá tanto maior direito à receita do FGTS quanto maior for o seu salário. No entanto, ainda não é possível determinar quantos trabalhadores terão acesso ao dinheiro porque o Fundo de Garantia de Liquidação ainda não foi creditado.

O saldo referente ao lucro gerado no fundo de cada um dos cidadãos que têm esse acesso é depositado automaticamente na conta do FGTS referente de cada pessoa. Por isso, você não precisa fazer nenhum tipo de solicitação extra.

