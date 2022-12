Novas REGRAS para o RG; entenda o que muda

Quando o cidadão vai fazer alguma entrevista de emprego ou até mesmo efetuar alguma compra, é sempre necessário que ele identifique-se, todavia, não basta ele falar ‘eu sou o Sr. João’, ele precisa mostrar algo que comprove isso. No Brasil, o documento mais utilizado é o famoso ‘RG’, isto é, o Registro Geral, todavia, ele passou por algumas mudanças nos últimos dias e nem todos sabem delas, portanto, confira agora mesmo cada uma!

O novo modelo de RG foi proposto pela Câmera-Executiva

Quem decidiu efetuar tais mudanças, foi a Câmera-Executiva Federal de Identificação do Cidadão, ela informou as novas regras que serão usadas para a emissão da Carteira de Identidade Nacional. De agora em diante o documento em questão, deverá conter algumas informações como o estado de expedição, juntamente de sua respectiva Secretaria de Segurança Pública.

Mas além disso, no novo modelo de RG, o cidadão pode escolher ter o seu nome escrito ou o seu nome social, caso ele prefira. Fora isso, os seguintes dados também irão constar:

CPF;

Data de nascimento;

Sexo;

País de sua nacionalidade;

País onde nasceu; e

A validade do documento.

Como emitir o RG neste novo modelo?

De acordo com Luiz Eduardo Ramos, atual Ministro da Secretaria-Geral da Presidência, de maneira gradativa, logo, não será mais uma identificação por Estado, mas sim, apenas um que valerá para todo o território nacional. “Gradativamente, deixaremos de ter uma carteira de identidade para cada estado. São 26 estados e o Distrito Federal, cada um com sua carteira. Isso vai acabar. Haverá uma identificação única do cidadão”

O novo RG pode ser emitido de forma gratuita por intermédio dos órgãos públicos, por exemplo, a Secretaria de Segurança Pública. Mas nem todos os Estados estão emitindo o novo modelo, contudo, eles têm um prazo máximo de até o dia 06 do mês de março do ano que vem para se encaixarem no sistema.

Além disso, ela também estará disponível da forma digital e com nova validade

O RG também vai estar disponível de forma digital, disponível para todos os aparelhos móveis. Tal modalidade é bem mais prática na maioria dos casos, principalmente quando ocorre casos de furto de documentos. Além disso, às vezes, a pessoa pode até esquecer do RG, todavia, dificilmente irá esquecer do celular.

A validade do novo RG também será alterada. Caso o titular do documento tenha idade entre 0 a 12 anos, o RG terá validade de apenas 5 anos. Se o titular tiver idade entre 12 a 60 anos incompletos, a validade será de 10 anos, todavia, se o titular tiver mais de 60 anos, não há prevista nenhuma validade, portanto, torna-se indeterminada.

