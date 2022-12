FIM do Vale Gás? O que representa a redução no preço? Fique por dentro

Com um novo governo se aproximando, muitos brasileiros estão preocupados com a possibilidade de a nova gestão representar, também, o fim do Vale Gás.

O benefício, cujo pagamento é feito junto ao Auxílio Brasil, tem se mostrado essencial para que milhares de famílias consigam ter uma refeição digna, e a ausência dele, inevitavelmente, seria de grande impacto.

Continue a leitura até o final para saber se o fim do Vale Gás de fato foi decretado, e o que esperar em termos de valor, considerando que no próximo dia 12, segunda-feira, inicia-se uma nova rodada de pagamentos.

O que representa a redução no preço do Vale Gás

Outra preocupação dos brasileiros está voltada para a redução (ou possível redução) no preço atrelado a esse benefício.

E, em relação a isso, é importante entender dois contextos.

O primeiro deles está ligado ao pagamento bimestral do Vale Gás, que tem ocorrido nos meses pares, e cujo valor é determinado com base nas informações que o governo obtém junto à ANP (Agência Nacional de Petróleo).

Essas informações dizem respeito à média de preço do botijão de gás de 13 kg, e é com base nelas que se determina quanto cada família inscrita irá receber. Ou seja: se o preço do botijão diminui, espera-se que a redução no preço do benefício também ocorra.

Nos pagamentos que se iniciam no próximo dia 12 de dezembro, porém, o esperado é que as famílias recebam R$ 112,00, como em outros meses. Mas, até o momento da criação deste conteúdo, não havia nenhuma informação oficial a respeito.

O segundo contexto, por sua vez, está ligado a estratégias governamentais.

Quando iniciado, em 2021, o Vale Gás representava somente 50% do preço de um botijão. Mas, por meio da Proposta de Emenda à Constituição Kamikaze, de 2022, passou a contemplar 100% do valor.

Ocorre que a PEC Kamikaze terá seu término em 2023 e, com isso, o benefício pode voltar a ser de somente 50%.

Em outras palavras: a redução no preço deste benefício pode representar, também, uma reformulação ligada à transição de governo, e não necessariamente o fim do Vale Gás.

Seria o fim do Vale Gás, com o governo Lula?

As dúvidas sobre haver o pagamento de uma nova parcela do Vale Gás após a que será disponibilizada para as famílias ainda este mês também pairam no ar, uma vez que ainda não houve um pronunciamento do presidente eleito sobre o benefício.

Lula (PT), porém, pretende reviver o antigo Bolsa Família. As parcelas pagas, nesse benefício especificamente, serão de R$ 600,00, mais R$ 150,00 para cada criança (de até 6 anos) que componha a família beneficiária.

Então, mesmo que o governo Lula represente o fim do Vale Gás, ainda oferecerá benefícios suficientes para que as famílias de baixa renda consigam se manter, inclusive em relação à compra de um botijão de gás mensalmente.

