SALÁRIO-FAMÍLIA: entenda o que é e como funciona esse benefício

Infelizmente esse é um benefício pouco divulgado, mas aqui explicaremos como funciona o salário-família e quem tem direito a esse benefício. Bom, pelo nome, já pode perceber que é um benefício solicitado por pessoas que possuem filhos, ou seja, se você tem 1 ou 3 filhos, independente da quantidade, você tem o direito, mas o governo federal colocou um requisito que é necessário você estar dentro para acessar o pagamento. O limite máximo da renda mensal que ele atribui mostraremos a seguir.

Aliás, você poderá acompanhar tudo o que é preciso para solicitar mais esse benefício ao poder público. Assim, é possível melhorar a situação geral da sua família, caso esteja passando por um momento de aperto. O valor pago por esse benefício ajuda a comprar itens básicos e aliviar um pouco mais as contas no final do mês.

Entenda o que é e como funciona o salário-família agora mesmo

O salário-família é concedido às pessoas que trabalham no ramo doméstico ao avulso e que possuem filhos menores de 14 anos, que é um dos requisitos do governo federal. E para você solicitar esse benefício, pode falar diretamente com a empresa em que trabalha, mas se caso você é um trabalhador autônomo, pode entrar em contato para solicitar o benefício através do sindicato de classe ou em outro local em que esteja ligado.

Normalmente, é possível tirar suas dúvidas em algum Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) da sua cidade. Os servidores do local saberão passar algumas orientações para facilitar o acesso ao dinheiro que é seu por direito, segundo as normas do governo.

Já para a pessoa que recebe algum benefício do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, é possível solicitar esse recebimento no mesmo local, ou seja, na agência de previdência social.

O Governo Federal estabeleceu que somente pais com filhos menores de 14 anos receberiam esse auxílio, mas em caso de invalidez, o pagamento é para crianças de qualquer idade. Já em relação ao valor do salário-família, entra em questão a quantidade de filhos como fator fundamental e decisivo.

Um exemplo é: quem tem apenas um filho recebe o valor de R$56,47, já quem possui 2 filhos o valor dobra, recebe o valor de R $112,94, e assim por diante. Então o valor recebido depende da quantidade de filhos.

O que é preciso para solicitar o salário-família ao poder público brasileiro?

Como todo benefício oferecido pelo governo, é necessário enviar alguns documentos, entre eles são:

Documento com foto, como por exemplo o RG

CPF

Certidão de nascimento de cada filho

Termo de responsabilidade

Caderneta de vacinação dos filhos de até 6 anos

Comprovante de frequência escolar, para os filhos de 7 a 14 anos

Requerimento de salário-família: é apenas para aposentadoria ou quando não solicitado no pedido de benefício por incapacidade.

