ENCERRADO calendário de pagamentos do INSS; confira as datas

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já encerrou o calendário de pagamentos dos aposentados e pensionistas referentes a 2022. Isso não quer dizer que você deixará de receber qualquer quantia, mas apenas que as datas já foram definidas e precisam ser analisadas por todas as pessoas que têm quantias a serem recebidas no período. Para facilitar sua vida, separamos alguns dos principais pontos e os calendários que foram anunciados para o final do ano.

Calendário do INSS encerrado para pagamentos dos beneficiários

O INSS anunciou o encerramento do calendário na última quarta-feira, dia 7 de dezembro. Tudo o que deveria ser pago em novembro já foi repassado para os 36 milhões de segurados do instituto que cuida da previdência e de seguridade social brasileira. Isso quer dizer que no dia 24 do mês passado foi iniciado o processo de repasse para os cidadãos que recebem até um salário-mínimo. Enquanto isso, no dia 1º de dezembro foi a vez dos que tem dinheiro acima do piso salarial.

Também já foi dado o 13º salário para os pensionistas e segurados do instituto. Aposentadorias e benefícios pagos a partir de maio deste ano entraram no escopo do salário extra pago conforme a legislação brasileira.

Agora é a hora de esperar pelos pagamentos referentes ao mês de dezembro, cujo calendário do INSS já foi finalizado e divulgado pelo órgão estatal. Os depósitos acontecem obedecendo a ordem do Número final de cada benefício. O documento conta com 10 dígitos, no seguinte formato: 000.000.00 0-0. Você deve considerar o número que vem antes do dígito, ou seja, o penúltimo da sequência.

Calendário para quem recebe até 1 salário-mínimo do INSS

Número final 1 – 23 de dezembro

Número final 2 – 26 de dezembro

Número final 3 – 27 de dezembro

Número final 4 – 28 de dezembro

Número final 5 – 29 de dezembro

Número final 6 – 2 de janeiro

Número final 7 – 3 de janeiro

Número final 8 – 4 de janeiro

Número final 9 – 5 de janeiro

Número final 0 – 6 de janeiro

Número final 1 e 6 – 2 de janeiro

Número final 2 e 7 – 3 de janeiro

Número final 3 e 8 – 4 de janeiro

Número final 4 e 9 – 5 de janeiro

Número final 5 e 0 – 6 de janeiro

Para consultar os valores, é preciso entrar em contato com o INSS por meio da Central de Atendimento, que recebe ligações das 7h às 22h, no telefone 135. Você também pode acessar o site Meu INSS (https://meu.inss.gov.br/) ou baixar o app disponível para Android e iOS.

