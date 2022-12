Mais 1.000 VAGAS! 2023 pode ter novo concurso do INSS

Você já deve saber que o último concurso do INSS teve suas provas aplicadas bem recentemente, no dia 27 de novembro. No entanto, a equipe de transição do governo eleito prevê um novo edital a ser publicado em breve pensando em melhorias na instituição.

O Instituto Nacional do Seguro Social possui atribuições previdenciárias importantíssimas, que atende, todos os meses, milhões de segurados. Dentre suas responsabilidades, há categorias como aposentadoria, auxílios e pensões.

Nesse sentido, o Governo Federal pretende abrir e criar vagas para otimizar os processos e realizar melhorias quanto ao funcionamento do INSS.

Sendo assim, veja todas as informações sobre o novo edital e saiba como você pode se preparar desde lá para, enfim, ser concursado.

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

O INSS se constitui como uma das mais importantes instituições do governo no que diz respeito ao pagamento de benefícios aos cidadãos.

Nesse caso, este órgão se concebe como uma autarquia do Governo Federal, no qual, vinculado ao Ministério do Trabalho e da Previdência, é responsável por recolher as contribuições de seus segurados a fim de promover a manutenção da previdência social.

Dessa forma, o INSS paga, todos os meses, benefícios como aposentadoria, auxílio-doença-auxílio-maternidade, pensão por morte, e mais.

Além disso, a instituição é ligada ao Dataprev, que é a empresa responsável por gerir a Base de Dados Social Brasileira processando todos os dados que envolvem a previdência.

Criado em 1990, o Instituto Nacional do Seguro Social, abrange cada vez mais segurados, número que, atualmente, chega à 40 milhões de pessoas.

Além disso, para seu funcionamento, a instituição conta com mais de 35 mil servidores em todas as regiões do país.

Concurso atual do INSS

O último concurso divulgado pelo INSS ainda está em fase de provas e seleção, no qual foram realizadas logo no final de novembro. Dessa forma, os candidatos ainda estão aguardando pelos resultados do exame, que irão ser divulgados somente no dia 22 de dezembro.

Para aqueles que realizaram a prova, o gabarito preliminar já está disponível e poderá ser acessado através do link (https://bit.ly/3Y0aQZ4).

Este edital em vigência, disponibilizou vagas para o concurso e conta com remunerações de até quase 6 mil reais para técnicos de seguro social.

No último dia 05, foi divulgada as informações sobre a reaplicação das provas objetivas, também disponíveis através do link mencionado.

No entanto, apesar da vigência desde último edital, é esperado que um novo concurso seja lançado em breve

Novo edital projetado

Bom, de acordo com a equipe de transição do governo Lula da Silva (PT), presidente eleito que toma posse já no mês que vem, muitos pontos de melhoria foram identificados no INSS.

Dessa forma, a equipe indicou a intenção em realizar novo concurso capaz de amenizar estes problemas encontrados na Instituição, como as filas e os sistemas, por exemplo.

Nesse sentido, é esperado que um novo edital lance cerca de mil vagas para profissionais atuarem junto à redução de filas no INSS e na atualização dos sistemas atuais.

Sendo assim, é provável que o concurso seja divulgado já na primeira metade do ano que vem, entretanto, mais detalhes ainda estão sendo estudados e avaliados.