Se você não fizer isso, o Auxílio Brasil pode ser CANCELADO

O Auxílio Brasil é, atualmente, o maior programa de assistência social e transferência de renda no país. Nesse sentido, ele atende à milhões de famílias de baixa renda e é responsável por garantir condições de vida e sobrevivência destes indivíduos.

Sendo assim, você precisa se atentar a alguns pontos e ter cuidado para que seu benefício não seja cancelado devido à pendências. Por isso, é importante que você entenda tudo o que deve fazer para garantir a manutenção correta e o pagamento das parcelas a cada mês.

Nesse sentido, separamos todas as informações que você precisa saber para evitar problemas a respeito do pagamento do seu Auxílio Brasil. Além disso, veja também o que você pode esperar do auxílio no ano que vem que, inclusive, já começa no próximo mês.

Auxílio Brasil: perspectivas para o ano que vem

A próxima parcela do Auxílio Brasil começa a ser paga a partir do dia 12 de dezembro aos beneficiários com NIS final 1. No entanto, o que irá acontecer com o auxílio em 2023?

O que acontece é que ainda não podemos afirmar com certeza, visto que nenhum projeto fora aprovado. Porém, a PEC de Transição que trata sobre o programa já foi apresentada e as articulações acerca das propostas estão acontecendo nestas últimas semanas.

Nesse sentido, já é seguro dizer que mudanças importantes estão previstas para o ano que vem a considerar a troca de governo.

Sendo assim, a equipe de transição do governo eleito de Lula da Silva (PT) indica algumas alterações no programa que, muito provavelmente, voltará a ser nomeado como Bolsa Família.

A primeira mudança diz respeito às regras de concessão, no qual é previsto que as parcelas do benefício só sejam repassadas às famílias contempladas, caso elas cumpram algumas contrapartidas, que são:

Apresentar comprovante de frequência escolar das crianças e adolescentes da família; Apresentar cartão de vacinas atualizado.

Além disso, de acordo com a proposta orçamentária, é previsto que as parcelas sejam fixadas, no ano que vem, no valor de R$ 600 com um adicional de R$ 150 por criança de até seis anos de idade.

O que não fazer para não correr o risco de perder o seu benefício?

Por se tratar de um benefício tão essencial para a garantia de condições de vida das famílias brasileiras mais pobres, é evidente que alguns pontos devem ser tratados com cuidado para que estes indivíduos não corram o risco de, até mesmo, perder o benefício por irregularidades.

Dito isso, a dica é: sempre saque o seu Auxílio Brasil na data, ou próximo a data em que o benefício estará disponível para você através da conta social da Caixa.

Isso porque, além do auxílio possuir data definida para a sua disponibilização, ele também conta com um prazo para sacar. Ou seja, caso você não cumpra esse prazo, e acabe deixando o dinheiro parado na conta, você corre o risco de ter o seu benefício cancelado.

Nesse caso, o prazo definido é de 90 dias, no qual o beneficiário deve resgatar o valor disponível na conta dentro desde período, que começa a contar a partir da data em que a parcela foi depositada, data essa, já previamente definida pelo calendário divulgado pelo governo.

Sendo assim, caso a família não resgate o valor da parcela em 90 dias, o dinheiro volta para os cofres da União e o seu benefício pode ser cancelado, visto que o governo pode entender que, nesse caso, o benefício não é necessário

Calendário de dezembro

Dito isso, é importante que você esteja regular com os saques do seu benefício, disponibilizado todos os meses através da conta da Caixa.

Sendo assim, veja quais são as datas definidas para o saque da próxima parcela do Auxílio Brasil, que será disponibilizada de acordo com o último número do NIS dos indivíduos beneficiários no valor de R$ 600 por família.