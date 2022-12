Receba até R$ 21.000 para TRABALHAR na Receita Federal

Já pensou poder trabalhar em um dos órgãos públicos mais importantes do país? Pois nesta segunda-feira, dia 05 de novembro, o Diário Oficial da União publicou o edital que prevê 699 vagas abertas para emprego na Receita Federal do Brasil.

Com salários que podem chegar a até 21 mil reais, as vagas são todas da área Tributária e Aduaneira com cargos para auditor fiscal (230 vagas) e analista tributário (469 vagas).

As provas do concurso acontecerão de maneira presencial e também à distancia, marcadas ainda para o início do ano que vem. No entanto, as inscrições já começam agora na próxima semana e vão somente até meados de janeiro.

Sendo assim, veja todas as informações que você precisa saber desde já sobre o concurso e veja como você pode se inscrever.

Edital da Receita – principais informações sobre o concurso

O Edital publicado pelo Diário Oficial da União abre concurso para vagas na área tributária da Receita Federal com prazo de validade de 24 meses a partir da publicação do resultado final, no ano que vem, também através do Diário.

As inscrições abrem no dia 12 de dezembro e vão até o dia 19 de janeiro de 2023. Dessa forma, as taxas de inscrição são de R$ 210 e R$ 115, que correspondem aos cargos de auditor e analista, respectivamente e serão realizadas através do site da Fundação Getúlio Vargas, a FDV (https://conhecimento.fgv.br/concursos/rfb22).

Além disso, o concurso permite até uma prorrogação de mesmo período, podendo chegar, portanto, a um prazo de validade de 48 meses, ou seja 4 anos a partir do resultado oficial.

Sendo assim, o concurso se realizará em duas etapas, que estão subdivididas em fases e serão executadas pela Fundação Getúlio Vargas (FDV). Dessa forma, a configuração será dividida em:

1ª etapa, realizada de forma online:

primeira fase: Prova Objetiva;

segunda fase: Prova Discursiva;

terceira fase: Pesquisa de Vida Pregressa.

2ª etapa, realizada online de forma síncrona e assíncrona e com provas à distância e presenciais:

Curso de Formação Profissional, com provas em cinco polos: Brasília (DF), Curitiba (PR), Manaus (AM), Recife (PE) e São Paulo (SP).

Cargos com vagas abertas: o que fazem e quais são as exigências

Ao todo, estão abertas 230 vagas para auditor fiscal e 469 para analista tributário, distribuídas entre ampla concorrência, cota para pessoas com deficiência e cota para negros. Mas, afinal, quais são as atribuições respectivas à cada cargo?

Auditor-Fiscal da Receita Federal no Brasil

Remuneração inicial: R$ 21.029,09;

Escolaridade: Nível superior;

Requisitos: Diploma de conclusão de curso de graduação devidamente reconhecido pelo MEC;

Número de vagas: 172 para ampla concorrência, 12 para PCDs e 46 para negros.

Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil

Remuneração inicial: R$ 11.684,39;

Escolaridade: Nível superior;

Requisitos: Diploma de conclusão de curso de graduação devidamente reconhecido pelo MEC;

Número de vagas: 351 para ampla concorrência, 24 para PCDs e 94 para negros.

Para mais informações, você pode acessar o Edital da Receita, publicado na última segunda-feira, através do link (https://bit.ly/3iJEtNY). Nele, estão disponíveis informações como disponibilidade das vagas, datas, atendimento à pessoas com necessidades especiais, conteúdos programáticos das provas, divisão das provas, e mais.

