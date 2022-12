Já pensou ter um certificado do Google? Confira os cursos gratuitos que estão disponíveis

Ei, você que gosta de estudar, a plataforma do Google está com oportunidade abertas para cursos gratuitos e com certificado no final. Já pensou em ter no seu currículo um curso formado pelo Google? Não perca essa oportunidade!

Para completar, os cursos serão oferecidos em todo o país. Se você é uma pessoa que está com dificuldade de encontrar um emprego e está enfrentando a crise de empregabilidade, esta pode ser uma grande oportunidade para você.

Além de obter um novo conhecimento, dominará um reconhecimento do Google. Isso vai te ajudar dar um UP no seu currículo, pois não é todo mundo que tem uma formação classificada pela big tech, seja iniciante ou profissional.

Onde encontro o curso do Google?

Você que tem interesse pode encontrar os cursos disponíveis no Google Ateliê Digital. Vale muito a pena, pois os cursos não são apenas teóricos, o Google possui uma dinâmica com os alunos, além de oferecer atividades práticas em tempo real. É preciso destacar o oferecimento do certificado de qualificação no final do processo.

Todo o curso será dividido por módulos, assim fica mais fácil para a compressão do aluno e permite que ele consiga avançar conforme o seu ritmo, no tempo em que tem disponível para fazer as aulas. Essa é a vantagem dos cursos online, assim a pessoa não precisa estudar com pressa. Dispondo de uma boa conexão com a internet e um horário vago, é possível estudar e se qualificar.

Os cursos são variados através da plataforma do Google Ateliê Digital, tem muitas opções para você escolher qual mais se encaixa com seu perfil; entre elas estão: marketing digital e desenvolvimento de dados.

Diante do aumento no número de MEIs (microempreendedores individuais), o Google também disponibiliza cursos em passo a passo de como montar sua empresa e aprender a mexer com ferramentas que podem fazer a sua empresa alavancar.

Cursos disponíveis do Google

Veja as opções que estão disponíveis para você estudar:

Entenda as necessidades e o comportamento online dos clientes;

Como editar seu currículo;

Cloud Onboard Online;

Gere conteúdo para promover sua empresa;

Conecte-se com os clientes em dispositivos móveis;

Crie um currículo;

Aprenda a planejar reuniões eficientes;

Entenda os conceitos básicos da codificação;

Crie confiança com a autopromoção;

Gerencie um projeto com ferramentas digitais;

Fundamentos do marketing digital;

Encontre seu novo trabalho;

Técnicas para negociar seu salário;

Use o Google para encontrar um novo emprego.

Como faço a inscrição no curso do Google?

Se você gostou de algum tema dos cursos acima, para se inscrever basta acessar a página do Google Ateliê Digital (learndigital.withgoogle.com), criar uma conta com o seu e-mail ou você também pode criar o seu login usando a própria conta do Google que já fica grava em seu celular, deve preencher também outras informações necessárias que eles pedem.

Quando realizar o seu cadastrado, você não precisa esperar algum tempo de aprovação os cursos já iram aparecer disponíveis para você e pode fazer em qualquer horário, lembrando que é 100% online.

O bom é que o Google oferece algumas atividades que pode ajudar o aluno a manter o seu conhecimento em dia e não esquecer o que aprendeu, ou seja, o aluno consegue testar o seu conhecimento.

É válido ressaltar que há algumas formações do Google que o certificado deve ser pago. Quando isso acontece é porque o curso é oferecido por um provedor externo.

