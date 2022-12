O que é o FGTS Inativo? Saiba de todos os detalhes!

Trabalhadores de carteira assinada têm o direito de contribuir para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Como forma de poupança e proteção, o dinheiro é guardado na Caixa Econômica Federal até que possa ser retirado.

Quando o cidadão é contratado na empresa e começa a trabalhar com carteira assinada, a cada mês ele recebe 8% de seu salário bruto em uma conta do fundo de garantia. No entanto, existem algumas situações em que a conta se torna inativa.

A cada nova empresa, um novo registro do FGTS é aberto e sua conta é renovada (mesmo que volte a atuar em uma empresa passada ou para o mesmo empregador). Em vista disso, o FGTS ativo e o FGTS inativo são categorizados.

O ativo está relacionado ao emprego atual, em que a cada mês 8% do salário bruto é depositado, e o cidadão acumula um saldo como mencionamos já mencionado. O inativo é o oposto; conta na qual não há movimento, pois se trata de empregos anteriores que não existem mais. Mesmo assim, é registrada no nome do cidadão e pode ser consultada.

Em algumas situações, esta conta inativa pode ter saldo, ou seja, algum dinheiro a ser recebido. Entretanto, ela só libera o saque em casos específicos e não em um momento qualquer, no qual o trabalhador precisará apresentar uma prova à Caixa Econômica Federal.

Quando é possível retirar o fundo inativo?

Quando o trabalhador se demite ou é demitido por justa causa, ele não ganha o direito de receber o valor total do seu fundo de garantia. Portanto, o dinheiro acumulado durante o tempo de serviço permanece na conta inativa.

A liberação só estará disponível em casos como

Quando o governo cria o saque extraordinário

Se o trabalhador estiver desempregado por 3 anos consecutivos

Após um ano do fim do emprego e quando o valor acumulado for inferior a R$ 80,00.

Como retirar

Você precisa ter o aplicativo do FGTS, disponível tanto para celulares Android (bit.ly/3tg677r) quanto IOS (bit.ly/3thd5ZW). Se não tiver o aplicativo, é só acessar os links referentes a cada sistema do seu celular e clicar em “Baixar” dentro da loja e esperar a instalação.

O procedimento para retirar o FGTS inativo acontece online, utilizando o aplicativo do FGTS. Há a opção de receber pessoalmente em uma agência da Caixa, mas o próprio banco recomenda fazer o processo em casa.

Acesse o aplicativo do FGTS e faça o login com o seu registro

Selecione “Meus saques”

Escolha a opção “Outras Situações de Saque”

Selecione o motivo do saque “Inatividade do sistema FGTS”

Leia as condições e documentação necessária e clique em “Solicitar Saques FGTS”

Registre uma conta bancária própria, de qualquer Instituição Financeira

Envie os documentos necessários para o provedor.

