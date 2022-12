Está LIBERADO! CadÚnico dá direito a Telefone Popular; confira

O CadÚnico dá direito a Telefone Popular, mas não sem estipular algumas regras, como limite de minutos para ligação e pagamento da franquia, para que a utilização possa ocorrer normalmente.

Ainda assim, é uma solução que já está ajudando milhares de brasileiros a se comunicar por meio da telefonia fixa, com um valor reduzido.

Saiba mais a seguir, e descubra como verificar se você tem direito ao Telefone Popular.

Como funciona o Telefone Popular do CadÚnico

O Telefone Popular é uma iniciativa criada pelo governo para que as famílias inscritas no CadÚnico (Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal) tenham acesso à telefonia fixa com um preço acessível.

É importante entender, porém, que não basta estar inscrito no CadÚnico para ter direito a um telefone.

Famílias cujas informações, principalmente de renda e endereço, estejam desatualizadas podem ter esse direito negado.

Além disso, é preciso se atentar às condições gerais criadas pelo governo, em relação ao preço e, também, aos minutos que podem ser utilizados.

Cada família que usufruir do direito de ter o Telefone Popular do CadÚnico deverá pagar R$15,00 por mês (o que pode ser variável, de acordo com os impostos cobrados em cada estado). Assim, terão acesso a 90 minutos para ligar para outros telefones fixos, que sejam locais

Caso queiram fazer ligações para celular, para outro país ou mesmo para lugares considerados de longa distância, deverão recorrer à inserção de créditos, para depois utilizarem o Telefone Popular.

O mesmo ocorre caso a franquia de 90 minutos acabe: será possível continuar fazendo ligações locais, desde que sejam colocados créditos no telefone.

Veja também: 3 BENEFÍCIOS do governo que ninguém fala e você deveria conhecer

CadÚnico dá direito ao Telefone Popular, mas será que você tem esse direito?

Como informado acima, mesmo tendo seu cadastro no CadÚnico é possível que você não tenha direito a um Telefone Popular, caso esteja com informações desatualizadas nesse cadastro.

Mas, não custa nada buscar saber se realmente pode fazer a solicitação, não é mesmo?

E, para isso, você pode entrar em contato diretamente com a concessionária que atende sua região, por meio do telefone informado na lista abaixo e tendo em mãos os documentos que utilizou em seu cadastro:

10312: Concessionária CTBC Telecom

10314: Concessionária Oi (região 2)

10315: Concessionária Vivo

10331: Concessionária Oi (região 1)

10343: Concessionária Sercomtel

Já se você ainda não está no CadÚnico, e quer fazer seu cadastro para então solicitar o Telefone Popular, poderá utilizar o endereço web www.cadunico.cidadania.gov.br para fazer seu pré-cadastro.

Também poderá se dirigir a um posto do CadÚnico perto de sua residência, ao CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) ou ao local do Bolsa Família em sua cidade.

De qualquer forma, mesmo fazendo seu pré-cadastro pela internet, ou mesmo pelo aplicativo, visite um dos locais acima assim que possível, para apresentar a documentação que será solicitada.

Lembre-se: o CadÚnico dá direito a Telefone Popular, mas é preciso que você faça sua parte para obtê-lo, caso sua família se enquadre nas condições citadas no cadastro.

Veja também: Do que se trata os DESCONTOS de até 99% para brasileiros inscritos no CadÚnico?