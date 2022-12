O que é o extra de R$ 350 do BOLSA FAMÍLIA? Saiba mais!

Muitos brasileiros ainda se sentem perdidos em relação ao cenário que devem esperar para o Bolsa Família no ano que vem. Afinal, o Auxílio Brasil irá mesmo acabar?

Em contexto de transição de governos, muitas propostas, perspectivas e discussões entram em cena, sobretudo em relação aos benefícios sociais, visto que esse é o momento de organizar as finanças e verbas a serem aplicadas no próximo ano que, por sinal, já é mês que vem.

Pensando nisso, separamos todas as informações mais importantes acerca do Bolsa Família em 2023. Sendo assim, veja quais são as propostas discutidas, o orçamento proposto e as novas regras para o programa.

O Auxílio Brasil irá acabar?

Bom, que o nome realmente deixará de ser Auxílio Brasil, por enquanto não podemos afirmar com certeza, porém já é seguro dizer que, considerando as falas da equipe de transição do futuro governo, é bem provável que o programa seja rebatizado como Bolsa Família.

Entretanto, não há motivos mais sérios para que as famílias beneficiárias se preocupem muito com a possibilidade de deixarem de receber o benefício, visto que o programa seguirá com os mesmos objetivos e as mesmas abrangências.

Sendo assim, seja Auxílio Brasil, seja Bolsa Família, famílias de baixa renda que se encaixam nos requisitos continuarão a serem contempladas com as parcelas.

No entanto, será preciso se atentar a alguns pontos para a manutenção dos valores e permanência no programa, que trataremos a seguir.

Quais as diferenças entre Auxílio Brasil e Bolsa Família?

O Bolsa Família foi criado em 2002 pelo então presidente Lula da Silva (PT) e esteve vigente até o dezembro de 2021. Seu objetivo primordial é facilitar e simplificar a cesta de benefícios das famílias de baixa renda que devem ter acesso aos programas de assistência social e transferência de renda.

Dessa forma, esse foi um dos programas mais conhecidos do mundo pelas medidas de combate a pobreza, se caracterizando como uma das medidas responsáveis por tirar o Brasil do mapa da fome. Contudo, não sem problemas.

Por estar muito ligado à figura de Lula e do partido de oposição, o atual presidente Jair Bolsonaro alterou o nome do programa para Auxílio Brasil e promoveu algumas mudanças.

Dentre as alterações, destaca-se o aumento do valor médio do benefício pago às famílias e a eliminação de algumas regras, que antes eram exigidas pelo Bolsa Família, como a exigência de manter as crianças e adolescentes da família com frequência na escola e manter também o cartão de vacinas atualizado, o que deve voltar a ser exigido no ano que vem.

Quais são as perspectivas para o Bolsa Família em 2023? Terá pagamento extra de 350 reais?

Considerando a eleição para o terceiro mandado do presidente Lula, o Bolsa Família entra em pauta como um dos assuntos mais relevantes do programa de governo.

Nesse sentido, a equipe de transição do governo eleito apresentou a PEC de Transição no último dia 16 de novembro, que é um documento onde constam as propostas orçamentárias para o programa do Bolsa Família funcionar a partir do ano que vem.

Sendo assim, de acordo com a proposta, é observado um valor, em média de 350 reais acima do que foi proposta para 2023 pelo atual governo de Bolsonaro.

Dessa forma, a PEC de Transição prevê o pagamento de parcelas de R$ 600 às famílias cadastradas com um adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos. Já a proposta anterior, enviada pelo governo derrotado nas eleições, o valor das parcelas seria, em 2023, apenas R$ 405.