Aproveite a Black Friday do SERASA e quite suas dívidas por até R$ 100,00

Seu nome está no vermelho e você precisa quitar as seus débitos? Pois o Serasa anunciou promoções incríveis para que você renegocie suas dívidas por preços bem abaixo do valor inicial nessa Black Friday.

Ao todo, são mais de de vinte milhões de dívidas que podem ser enfim pagas por um valor de até 100 reais. Mas, atenção, os descontos vão somente até o dia 05 de dezembro e o Serasa já começou a aceitar os pagamentos.

Entenda como a Black Friday Serasa funciona e veja como você finalmente pode sair do vermelho.

Black Friday 2022

A Black Friday é um evento de origem estadunidense que é celebrado todos os anos com um dia de compras com grandes ofertas e condições especiais de pagamento.

A ideia é que a quarta sexta-feira de novembro, dia em que é comemorado o evento, funcione como abertura da temporada de compras natalinas. Entretanto, encontramos anúncios de Black Friday e ofertas durante todo o mês de novembro, o que chamamos de “esquenta”.

No Brasil, a data é marcada por milhões de pessoas que vão as compras, de forma presencial ou pela internet, em um evento que conta com maior adesão a cada ano.

Mas para além das compras com grandes ofertas, você sabia que agora também tem como pagar suas dívidas com grandes descontos? Sendo assim, se o seu nome está no vermelho, veja como você pode quitar o que deve por um preço bem abaixo do valor inicial.

Black Friday Serasa

A lista com o número de inadimplentes só cresce e, cada vez mais, os brasileiros se veem endividados. Porém, o Serasa lançou uma oportunidade incrível para você aproveitar essa Black Friday de outra forma: a temporada de quitação de dívidas.

Sendo assim, você poderá, enfim, renegociar os valores que estão em aberto no seu nome e, quem sabe, você não possa ir às compras de maneira mais tranquila?

O chamado Feirão de Limpa Nome estará admitindo renegociações somente até o dia 05 de dezembro, no qual são permitidos o pagamento de mais de 20 milhões de dívidas em aberto pelo país.

Ao todo são 267 instituições participantes, dentre delas bancos, universidades, lojas e empresas de telefonia. Sendo assim, de acordo com o valor do débito ou da empresa credora, a dívida poderá ser paga por até R$ 100.

Além disso, em outros casos, outras 250 milhões poderão ser quitadas com descontos de até 99% em cima de seu valor original.

Como participar?

Para renegociar suas dívidas através do Feirão Limpa Nomes, acesse o site do Serasa (https://bit.ly/3OwCLeG) e consulte o seu CPF. Feito isso, informe ou crie uma senha para a plataforma, que te direcionará para a página de valores em aberto em seu nome.

Logo depois, selecione qual é a melhor oferta e condição para você e emita o boleto.

Por fim, basta você pagar o boleto emitido e pronto! Sua dívida será quitada. Além disso, há uma novidade para os renegociantes! São agora aceitos pagamentos também em pix.