Bolsa Família só vai ADMITIR pessoas que fazem parte do CadÚnico? Tire suas dúvidas!

Afirmar se o nome do benefício será mesmo, ou não, Bolsa Família no ano que vem, nós ainda não podemos, mas o projeto de transição para a vigência do programa em 2023 já foi apresentado.

Desde o início da vigência do benefício, foi necessário que as famílias de baixa renda tivessem todos os seus membros cadastrados no CadÚnico. Sendo assim, tire todas as suas dúvidas sobre o andamento do benefício e veja se o CadÚnico continuará sendo peça chave para recebimento dos valores que, inclusive, devem sofrer alterações importantes.

Bolsa Família ou Auxílio Brasil? Qual a diferença?

Atualmente, é o Auxílio Brasil que está em vigência, atuando como o maior programa de transferência de renda do país. Suas parcelas são de R$ 400 por família com adicional garantido, pelo menos até dezembro, de R$ 200.

Entretanto, com a eleição desse novo governo, o Bolsa Família volta para as discussões e a previsão é de que esse benefício retome o seu lugar ocupado, hoje pelo Auxílio Brasil.

Mas, afinal, você sabe qual é a diferença entre os dois programas?

O Auxílio Brasil foi criado pelo atual governo em dezembro de 2021 como forma de substituir o Bolsa Família, visto que esse é um programa bastante associado ao governo de oposição.

Já esse segundo é o programa criado em 2003 pelo então presidente Lula da Silva (PT). Ele foi percebido internacionalmente como umas das maiores medidas governamentais em prol do combate a pobreza.

Entretanto, apesar de não muito fundamentais, mais bastante significativas, a diferença reside na exigência de contrapartidas.

O Bolsa Família exigia que as famílias beneficiadas mantivessem seus filhos com frequência ne escola e com o cartão de vacina atualizado. Já o segundo passou a não cobrar por tais pontos mais.

CadÚnico: como atualizar

Para ter direito ao CadÚnico é preciso comprovar renda familiar mensal de até R$ 606 por pessoa. Sendo assim, basta procurar pelo Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) de sua região e realizar a entrevista.

Esse cadastro é responsável por mapear onde se encontram as pessoas de baixa renda no país a fim de fazer com que o governo direcione melhor os benefícios de assistência social.

Nesse sentido, se inscrever no CadÚnico te dá acesso à uma série de benefícios, dentre eles, o Auxílio Brasil.

Sendo assim, para que você continue recebendo o seu auxílio no ano que vem, é importante que o seu cadastro esteja atualizado, visto que a atualização é exigida a cada dois anos ou quando houver alguma alteração nas informações/dados da família.

Dessa forma, caso você precise atualizar o seu cadastro, vá até o CRAS de sua cidade e evite, dessa forma, de que os seus benefícios sejam cancelados.

Propostas para o benefício em 2023

Sendo assim, é esperado que o Governo Federal volte a cobrar as contrapartidas de educação e vacinação às famílias que recebem o benefícios. Além disso, o valor deve ser fixado à, em média, R$ 600 por família somados ao adicional de R$ 150 por cada criança de até 6 anos de idade.

Entretanto, apesar da PEC apresentada no último dia 16, o Congresso Nacional ainda precisa aprovar a proposta orçamentária para o programa, o que deve acontecer ainda nas próximas semanas até o final do ano.