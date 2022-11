Confira as EXIGÊNCIAS para solicitar aumento de 25% na sua APOSENTADORIA

Já pensou ter o direito de obter um adicional de 25% no valor da sua aposentadoria pelo INSS? Pois saiba que é possível solicitar o aumento, que é concedido caso o beneficiário atenda as exigências estabelecidas.

Esse valor adicional, que corresponde à 25% do benefício poderá, inclusive, ultrapassar o teto do INSS que, atualmente, se encontra no valor total de R$ 7.087,22. Ou seja, caso o beneficiário receba o valor limite e a solicitação de aumento seja aprovada, a aposentadoria poderá subir para R$ 8.859,02.

Sendo assim, veja qual é a categoria que possui o direito de solicitar o adicional e quais são as etapas necessárias.

Aposentadorias INSS

De acordo com o portal oficial do Governo Federal, são oito as categorias disponíveis de aposentadoria, no qual cada uma delas possui requisitos e condições próprias.

A aposentadoria tem o seu valor estabelecido de acordo com o piso nacional, ou seja, seu valor base equivale à um salário mínimo que, no caso de 2022, é de R$ 1.212. Já o teto, esse ano, está batendo o valor de R$ 7.087,22, que é o máximo que o aposentado poderá receber.

Entretanto, caso este tenha direito ao adicional de 25%, seja qual for o valor do benefício, ele será aumentado de acordo com a taxa estabelecida.

Nesse sentido, antes de entender qual é a categoria que pode possuir o direito de solicitar o valor extra, entendamos quais são todas as modalidades possíveis de aposentadoria pelo INSS que, seguindo a lista, são elas:

Aposentadoria da Pessoa com Deficiência por Idade; Aposentadoria da Pessoa com Deficiência por Tempo de Contribuição; Aposentadoria Especial por Tempo de Contribuição (destinada àqueles que trabalharam de carteira assinada com atestados de periculosidade); Aposentadoria por Idade Rural; Aposentadoria por Idade Urbana; Aposentadoria por Invalidez; Aposentadoria por Tempo de Contribuição; e Aposentadoria por Tempo de Contribuição do Professor.

Sendo assim, são somente os beneficiários inclusos na Aposentadoria por Invalidez que podem ter o direito de solicitar 25% de acréscimo no benefício. Entretanto, há requisitos necessários a serem cumpridos por essa categoria.

Quem pode solicitar o acréscimo de 25%?

Como sabemos, então, aumento no valor da aposentadoria só poderá ser solicitado pelos aposentados por invalidez, que são aqueles recebem o benefício por conta de sua incapacidade total ou parcial em seguir exercendo qualquer atividade laborativa, devido a uma doença ou a um acidente.

Nesse sentido, para se aposentar como incapacitado, o segurado deve cumprir, ao menos, 180 meses de colaboração ao INSS e comprovar incapacidade permanente para trabalhar.

Entretanto, não são todos estes que podem receber o acréscimo de 25%, na verdade, esse direito está assegurado para aqueles que comprovarem precisarem de ajuda de outras pessoas para que, só assim, este possa fazer as tarefas de rotina.

Ou seja, o valor extra é pago somado ao valor da aposentadoria, seja qual for o valor, somente para segurado que só podem realizar as atividades comuns do dia-a-dia com o auxílio de terceiros. As atividades comuns são aquelas como tomar banho, alimentação, locomoção, e outras.

