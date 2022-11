Fundação oferece bolsas de estudo de até 100% em cursos de GRADUAÇÃO: vagas presenciais e semipresenciais!

Você está pensando em dar o pontapé inicial para iniciar uma carreira? Então temos uma dica muito incrível para você.

A FECAP – Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado está oferecendo oportunidades de bolsas de estudo de até 100%! Já imaginou estudar de graça em uma instituição que é nota máxima no MEC?

Confira quais são os cursos e as modalidades oferecidas e veja o que você pode fazer para se inscrever na graduação dessa que é a faculdade referência em gestão de negócio no país.

A Fecap

Conhecida por ser pioneira nacional e referência na área de gestão empresarial, a Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, a FECAP, foi fundada ainda em 1902 com o objetivo de fomentar o desenvolvimento do país em seu aspecto de formação de profissionais.

Sendo assim, há mais de um século, a fundação atua como meio de formar profissionais gestores que visam o aumento da produtividade.

Ao todo, a FECAP conta com um catálogo que inclui dez cursos com formação em Administração, Análise de Desenvolvimento do Sistemas, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Contabilidade para Graduados, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais, Relações Públicas e, além destes, Secretariado Executivo Trilíngue.

Há também os cursos de pós-graduação, que se dividem em lato sensu, com formação ligada à Gestão, Finanças e MBA, focando em desenvolvimento profissional, e em stricto sensu, que são os cursos tradicionais de mestrado com área em Ciências Contábeis e Administração.

Nesse sentido, se você tem interesse em seguir uma careira de negócios e gestão, a FECAP anunciou uma oportunidade ideal: as inscrições para os vestibulares já estão abertas e oferecem bolsas de até 100% em seus cursos. Entenda mais sobre o “Vestibular Desafio”.

Veja também: Bradesco oferta mais de 80 cursos de CAPACITAÇÃO gratuitos e a distância: inscreva-se!

Vestibular Desafio – bolsas de até 100%

Com inscrições abertas até o dia 10 de dezembro, o Vestibular Desafio visa admitir estudantes para a graduação no primeiro semestre do ano letivo de 2023. Você pode se inscrever pelo site (www.fecap.br) até às 17h do dia anterior a prova.

Nesse sentido, são oferecidas aos candidatos bolsas parciais de 10, 20 e 25% e bolsa total de 100% em quase todos os cursos de bacharelado da instituição. A porcentagem da bolsa irá depender, nesse sentido, da nota obtiva pelo candidato no processo seletivo.

Entretanto, vale ressaltar que os cursos de Análise de Sistemas, Contábeis para Graduados e Secretariado Executivo Trilíngue não apresentam opções de bolsas.

Sendo assim, o processo seletivo que visa a admissão de estudantes no primeiro semestre dos cursos da instituição acontecerá por meio da ordem de classificação dos inscritos de acordo com duas modalidades: a aprovação por meio de avaliação institucional e a aprovação através na nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.

Em primeiro lugar, a avaliação própria da FECAP é aplicada em formado te uma prova composta por 40 questões de múltipla escolha e por uma redação eliminatória e classificatória. Sendo assim, a classificação será medida por meio das somas das notas obtidas na redação e nas questões em uma escada de zero a cem pontos.

Já em relação a classificação por meio do Enem, a ordem se dará pela média simples das notas das cinco áreas do Enem.

Confira o edital completo do Vestibular Desafio através do link, disponível em: https://bit.ly/3V8HsOr.

Veja também: Cursos ONLINE e GRATUITOS em tecnologia: veja como se inscrever