TEMPESTADES podem se aproximar de mais de 700 cidades: confira o ALERTA!

O número de cidades atingidas durante tempestade pode passar de 760 a partir desde dia 24 de novembro, quarta-feira. De acordo com o Inmet – Instituto Nacional de Metodologia, o aleta serve para centenas de cidades durante estes dois dias, que pode chover forte com alto grau de perigo.

Sendo assim, a precisão envolve o risco de chuvas fortes e de ventos capazes de causar estragos em todo o país. Sendo assim, veja quais são as áreas afetadas e o que você deve fazer em caso de risco de chuva forte.

Previsões desta época do ano

Agora estamos vivendo a segunda parte da primavera, que teve seu início ainda em setembro. Durante novembro, é comum que o clima se altere bastante de acordo com os dias, com o horário e, claro, com a região.

Entretanto, em média, o mês de novembro costume ser bastante agradável e ideal para aproveitar algumas folguinhas. Nesse sentido, 2022 se apresenta como um ano bastante especial!

Isso porque tivemos o feriado de Finados no dia 02, o feriado da Proclamação da República no dia 15 e, agora, durante esse período de Copa do Mundo, o trabalho pode ser facultativo, a depender de cada empresa.

A primavera é a estação associada ao reflorestamento terrestre, com o nascimento de muitas flores, e folhas verdinhas. Sendo assim, para que isso acontece, além de bastante sol, é preciso também que ocorra chuva.

Veja também: Descubra o que acontece quando você BLOQUEIA alguém no WhatsApp

Em caso de tempestade, o que fazer?

A estação da primavera, que pode registrar grande quantidade de chuva, acontece até o dia 21 de dezembro, quando dá lugar para o verão. Sendo assim, mesmo depois da troca de estações, o registro de chuvas torrenciais e que podem causar estragos não são tão raras assim.

Por isso, é preciso ficar atento e não dar bobeira na hora de se proteger das chuvas fortes.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, órgão responsável por promover informações de monitoramento a respeito do clima e do tempo, esse mês é marcado por algumas influências de chuvas bem fortes que precisam de bastante atenção.

Nesse sentido, a previsão é de que, a partir da manhã deste último dia 24 de novembro, quarta-feira, 760 cidades registrem tempestades.

Por isso, confira as dicas e saiba o que você pode fazer para se preparar para as chuvas fortes.

Em primeiro lugar, caso esteja na rua no momento em que a chuva apertar, não se esconda debaixo de árvores. Isso porque, além da possibilidade dos galhos caíres com os ventos fortes, as árvores podem atrair descargas elétricas. Sendo assim, busque por abrigos fechados e seguros.

Outra dica é que você não entre em contato com estruturas metálicas, sobretudo as compridas, que podem conduzir descargas elétricas. Além disso, caso as chuvas estiverem muito fortes, evite dirigir, pois a visão pode ser bem prejudicada e a incidência de luzes pode vir embaçada para você.

Em caso de emergências, peça ajuda para Defesa Civil através do número 199.

Veja também: Bancos digitais que PAGAM para você indicar: veja como funciona e QUANTO é possível ganhar