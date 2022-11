Descubra como conseguir limite de R$5 MIL no Nubank

O banco digital do Nubank é um fenômeno. Como todos os brasileiros conhecem o Nubank hoje em dia é um dos bancos mais procurados, isso porque as suas condições são boas, o aplicativo é fácil de mexer isso facilita para qualquer idade, além dos serviços terem vantagem, como por exemplo, o cartão de crédito que não tem anuidade.

A única reclamação que mais observamos do Nubank é a liberação de crédito, os valores do cartão de crédito começam em R$ 50, mas isso porque o Nubank é o banco que dá oportunidade para as pessoas negativas terem uma linha de crédito, assumir a responsabilidade com uma parcela pequena, e conforme for pagando em dia, o limite vai aumentando.

Guardar dinheiro no Nubank para usá-lo como crédito

O que muitos não sabem, é que no aplicativo tem uma ferramenta que pode guardar a quantidade de dinheiro que deseja para depois ser utilizado como crédito, ou seja, se um usuário do Nubank quer fazer uma compra de R$ 400, ele pode guardar na conta e reservá-lo para transformar o limite em crédito.

É importante destacar que uma vez que você deposita o valor para ser utilizado como crédito, o valor não fica mais disponível para que você consiga utilizar até a fatura do cartão. Depois de realizar o pagamento, esse dinheiro será liberado, e cabe ao usuário escolher como deseja utilizá-lo.

Entretanto, se o cliente não conseguir fazer o pagamento na data correta, o próprio banco usará o dinheiro para pagar a fatura. O Nubank compartilhou informações que o cliente consegue usar saldo de até R$ 5 mil para essa construção do limite do cartão de crédito, e as vantagens é que o mesmo consegue realizar compras internacionais e nacionais, seja virtual ou não.

Passo a passo para ter o limite de R$ 5 mil do Nubank

Siga esses passos e faça você mesmo do seu aplicativo Nubank:

1 passo – Entre no aplicativo

2 passo – Clique no menu de cartões de crédito

3 passo – Após isso, clique na opção “ajustar limite”

4 passo – Depois clique em “reservar como limite”

5 passo – Informe o valor que deseja de crédito

Algumas pessoas não acham essa opção boa demais para ser vantajosa, pois se perceber, é o cliente que disponibiliza o valor do seu limite, então tudo dependerá dele. No entanto, se for parar para pensar essa opção é útil para as pessoas que não conseguem linha de crédito aprovada. Então é uma mão ajudando a outra.

Segue essas dicas para aumentar o limite do Nubank

Pague em dia a fatura

Se possível, pague antes da data do vencimento

Escolha a melhor data de pagamento para você, uma dica: escolha uma data referente ao dia que recebe

Tente evitar pagar o valor mínimo, isso vira crédito rotativo

