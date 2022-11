A aposentadoria por invalidez do Instituto Nacional do Seguro Social gera algumas dúvidas de como entrar com o pedido, mas agora tem como pedir pela internet. Hoje em dia, essa aposentadoria se chama por incapacidade permanente, e essa categoria tem como princípio oferecer o benefício ao trabalhador incapaz de continuar exercendo a função naquela determinada empresa e que também não tem como passar para outra profissão em relação aos resultados da perícia médica do próprio INSS, ou seja, o trabalhador estará permanentemente incapaz.

Uma novidade do INSS é que recentemente ele começou a liberar para que as pessoas consigam fazer o pedido de entrada da aposentadoria por invalidez através do site Meu INSS ou pelo aplicativo que se encontra no Play Store com o mesmo nome, e está disponível para baixar tanto em Android como iOS.

É importante destacar que para entrar no site do Meu INSS eles pedem senha e login da conta do Gov.br.

Passo a passo de como entrar com o pedido da aposentadoria por invalidez

Siga o passo a passo e já tente fazer o seu pedido de aposentadoria por invalidez sem precisar sair de casa. Os passos são simples e fáceis, mas se tiver dificuldade de mexer com internet, chame alguém para te ajudar. Confira:

1 passo – Entre no site Meu INSS

2 passo – Do lado esquerdo da página, clique em três traços

3 passo – Após isso, clique na opção “novo pedido” (aqui irá aparecer todos os serviços do INSS)

4 passo – Escolha o “benefício por incapacidade permanente”

5 passo – Informe todos os seus dados necessários e inclua também em anexo os documentos que eles pedirem

6 passo – Depois, clique na opção “enviar”

Pronto! Você já deu entrada no pedido da sua aposentadoria por invalidez.

Quando a aposentadoria por invalidez pode deixar de ser paga?

Quando estiver entrando com o pedido da aposentadoria por invalidez, é bom estar com os laudos e resultados dos exames em mãos, como também os atestados, receituários, todo documento que comprove a sua doença. É importante também não esquecer de anotar sempre o número do protocolo para que consiga acompanhar o pedido da aposentadoria.

O que muitas pessoas não sabe e que pode fazer ela deixar de receber o benefício da aposentadoria por invalidez é que quando uma pessoa é afastada por incapacidade de exercer aquela determinada função em seu trabalho, é obrigatório que de 2 em 2 anos, o segurado passe novamente por uma avaliação médica, para acompanhar o seu procedimento na saúde, se está melhorando e se tem chances de voltar a trabalhar.

Pessoas com mais de 60 anos ou beneficiários que foram aposentados por HIV estão isentos de realizar novamente esses exames. Se enquadra apenas para pessoas que ainda não completaram os 60 anos.

Tudo isso porque se caso você estiver apto a voltar para o trabalho, a aposentadoria por invalidez deixará de ser paga. Lembrando que para conseguir se aposentar dentro dessa categoria é preciso que a pessoa esteja contribuindo com o INSS ao menos 12 meses, no caso da aposentadoria por invalidez. Em casos de acidentes, esse tempo determinado como carência não será exigido pelo órgão, entretanto é necessário ter inscrição na Previdência Social.

