Salário mínimo e Auxílio Brasil em 2023: quais serão os valores?

O valor do salário mínimo e do Auxílio Brasil foram dois temas de destaque durante o período das eleições presidenciais. Além disso, ao longo dessa fase de transição, o futuro governo trabalha com propostas orçamentárias que podem ser bastante positivas para a população brasileira.

Nesse sentido, importantes mudanças são previstas para ambas as rendas que dependem, nesse momento, da capacidade de articulação da equipe de transição com o Congresso Nacional, o responsável por aprovar os projetos e as propostas orçamentárias para o próximo ano.

Sendo assim, veja quais são as perspectivas e qual cenário podemos esperar para 2023.

Salário mínimo: cenários e perspectivas

Bom, em primeiro lugar, o salário mínimo, que é o piso nacional de direito dos trabalhadores com carteira assinada, é atualmente uma das maiores expectativas do povo brasileiro para o ano que vem.

Isso acontece porque o piso não passa por um aumento real há quatro anos e, além disso, foi um dos temas de disputa durante o período eleitoral.

Sendo assim, ganho real é quando o reajuste anual do salário mínimo, que já é assegurado, é corrigido por um valor acima da taxa de inflação registrada no ano anterior. Dessa forma, os brasileiros podem ter o seu poder de compra não apenas estabilizado, como também aumentado.

Durante o mandato do atual governo, a correção do salário mínimo considerou apenas os índices inflacionários, o que mantem o poder de compra, em tese, o mesmo.

Nesse sentido, durante os debates presidenciais, o público acompanhou de perto quais seriam as propostas para o salário mínimo em 2023, que consideraram dois cenários diferentes.

Canário 1

Em primeiro lugar, a proposta orçamentária apresentada pelo atual governo foi de um reajuste no piso salarial de acordo com a inflação. Dessa forma, o salário mínimo não teria um ganho real.

Além disso, o ministro da economia Paulo Guedes propôs que a correção fosse baseada em uma projeção de inflação de 2023. Ou seja, se fosse assim, as projeções poderiam subestimar os valores e, dessa forma, reajustar o salário mínimo para baixo.

Cenário 2

Já de acordo com as propostas apresentadas peala equipe de transição do governo eleito de Lula da Silva (PT), o reajuste no salário mínimo não consideraria apenas as índices da inflação em seu cálculo, mas também o aumento do PIB registrado.

Dessa forma, o piso passaria por um ganho real, no qual o brasileiro veria o seu poder de compra aumentar.

Contudo, para que haja esse aumento, será ainda preciso que a proposta seja aprovada pelo Congresso Nacional.

E quanto ao Auxílio Brasil, ele valerá também para 2023?

Em relação ao Auxílio Brasil, não podemos afirmar se o nome continuará sendo esse no ano que vem ou se mudará, novamente, para Bolsa Família. Entretanto, podemos destacar algumas mudanças previstas, inclusive nos valores.

De acordo com a PEC apresentada no dia 16 de novembro pela equipe de transição do governo eleito, está previsto que o Auxílio Brasil (ou Bolsa Família) seja pago mensalmente em um valor de R$ 600 por família cadastrada e há também a possibilidade de receber um adicional de R$ 150 por criança de até seis anos na família.

Além disso, contrapartidas voltarão a ser regra: para receber o benefício, as famílias devem, obrigatoriamente, manter as crianças com frequência na escola e também garantir que as carteiras de vacinação estejam atualizadas.

Sendo assim, como os valores são de alto custo para os cofres da União, a proposta de orçamento está em discussão e, para ser aprovada, também precisara de muita articulação com o Congresso.

