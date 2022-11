Lista revela os 7 melhores sites para comprar com DESCONTO durante a Black Friday

Finalmente estamos agora bem próximos do dia da Black Friday! Data ideal para que você aproveite os descontos e, enfim, compre os produtos que estão na sua lista de desejos há tempos.

Porém, pode ser que nem sempre os itens que dizem estar baratos durante esse período realmente estejam. Por isso, é importante que você acesse os melhores sites com descontos, compare os preços e fique de olho no histórico de valores registrados de cada item.

Pensando nisso, para que você não seja passado para trás, separamos uma lista com os melhores sites que estão, desde já, oferecendo grandes descontos. Além disso, temos uma dica extra para que você garanta sua melhor escolha nessa Black Friday.

Entenda mais e se liga nas dicas!

Black Friday

A Black Friday é o nome dado ao evento que inaugura a temporada de compras de final do ano.

Apesar de estar marcada, anualmente, para acontecer durante a quarta sexta-feira de novembro, a verdade é que inúmeras lojas já oferecem descontos de “esquenta” Black Friday durante todo o mês.

Esta festividade já acontece há anos nos Estados Unidos mas, cada vez mais, ela está se espalhando pelo mundo.

No Brasil, já nos acostumamos com a data e, inclusive, é comum deixarmos uma lista bem grande de desejos separada para comprarmos produtos mais baratos durante a temporada de descontos da Black Friday.

Entretanto, é comum que muitos dos itens sejam colocados em propagandas como se tivessem grandes descontos mas que, na verdade, não estão mais baratos como se apresentam. Por isso, é importante estar atento não só à comparação de preços com outras lojas, como também com o histórico de preços do produto.

Sendo assim, confira quais são os sites que você pode acessar para não ter erro na hora de fazer suas compras durante essa Black Friday e que vão te oferecer bons descontos em sua lista de desejos!

Veja também: Black Friday no Fast Food: McDonald’s cobrando R$ 0,01 em Itens selecionados

Sites para você comprar barato nessa Black Friday

Há quem prefira fazer suas compras em lojas físicas, porém, aqueles que deixam para fazer isso de forma online, podem acessar melhores descontos e, mais do que isso, comparar os valores com outros sites.

Pensando nisso, separamos uma lista com as lojas que oferecem os melhores descontos nesse período para você aproveitar bem essa temporada de compras!

Americanas (Red Friday)

Em primeiro lugar, a Americanas se destaca por apresentar bons descontos em vários tipos de produtos como eletrônicos, eletrodomésticos, móveis e brinquedos, por exemplo.

Além disso, a dica para aproveitar a Red Friday é que você baixe o aplicativo da loja em seu celular. Dessa forma, você terá descontos que não aparecem no site e você pode aproveitar melhor a lista de opções.

Baixe o aplicativo através do link (https://bit.ly/3EuII7x).

Amazon

Logo depois, uma outra opção para encontrarmos nossos produtos é a Black Friday na Amazon. Lá, o esquenta já está acontecendo desde o início do mês, dessa forma, você já pode comprar grandes ofertas através do site (https://www.amazon.com.br/).

Casas Bahia

Boa escolha para aqueles que procuram por aparelhos eletrônicos e por móveis, a Casas Bahia pode ser um bom lugar de grandes ofertas. Dessa forma, acesse o site e veja quais são os descontos (https://bit.ly/3Ev1Fa2). Além disso, o site e o aplicativo também oferecem condições especiais de compra.

Magalu

Em um mesmo sentido, a Magazine Luiza oferecem produtos e condições bastante parecidas com a Casas Bahia. Por isso, vale a pena dar uma olhado no site e procurar pelos melhores descontos. Você pode acessar pelo link (https://bit.ly/3UUiUJ2).

Mercado Livre

A variedade de produtos oferecidos pelo Mercado Livre também impressionam. Além disso, condições como frete grátis e cashback são comuns para inúmeros item. Confira as ofertas no site (https://www.mercadolivre.com.br/).

Submarino (Sub Friday)

Excelente opção para livros e eletrônicos, a Sub Friday também oferece boas condições de compra e cashback. Você pode conferir as ofertas através do site (https://bit.ly/3VhkO6g). Por aqui, a temporada de descontos também já começou.

Shopee

Por fim, conhecida de todos por sua variedade de produtos, a Shopee chega com tudo também nessa Black Friday. Sendo assim, compro online pelo site (https://bit.ly/3Vg2XMZ).

Veja também: Confira as ofertas com até 90% de DESCONTO no Black Friday da Amazon

Dica extra: como saber se meu produto está realmente mais barato?

Atenção! Para saber se o item escolhido está realmente tão barato quanto prometem as propagandas, temos uma dica interessante para você!

Bata que você acesse um site de comparação de preços e ver não só em qual loja ele se encontra mais barato, mas também qual foi o histórico de preços daquele produto. Além disso, é possível que você veja também quais são os produtos mais desejados do momentos, divididos por categorias.

Sendo assim, acesse sites como o Buscapé (https://bit.ly/3EkgtIo), responsável por garantir que sua compra seja mais inteligente e mais vantajosa para você. Aproveite melhor o seu dinheiro e, quem sabe, não dá para adicionar um produto extra no carrinho?