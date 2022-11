Trabalhadores só poderão ter acesso ao PIS/PASEP até dezembro: veja como SACAR!

Foi compartilhado que cerca de 100 mil trabalhadores que exerceram atividade remunerada entre os anos de 2016 a 2020, ou seja, que possuem o direito de receber o pagamento referente ao PIS/Pasep, ainda não realizaram o saque desse dinheiro. A nossa dica é para que se você é uma dessas pessoas, deve correr para fazer esse saque, pois o valor só estará disponível até o mês de dezembro deste ano.

Infelizmente, quem perder o prazo ainda não foi divulgado nenhuma previsão de quando estará disponível o próximo saque do PIS/Pasep. Confira então no nosso texto como realizar a consulta e o saque, e já corre para fazer o seu.

Lembrando que esse benefício está disponível somente para os trabalhadores que trabalharam de carteira assinada entre 2016 a 2020, pois existem muitos ainda que não receberam a liberação para saques antigamente.

Valores que os trabalhadores podem receber

1 mês trabalhado – R$ 101

2 meses trabalhados – R$ 202

3 meses trabalhados – R$ 303

4 meses trabalhados – R$ 404

5 meses trabalhados – R$ 505

6 meses trabalhados – R$ 606

7 meses trabalhados – R$ 707

8 meses trabalhados – R$ 808

9 meses trabalhados – R$ 909

10 meses trabalhados – R$ 1.010

11 meses trabalhados – R$ 1.111

12 meses trabalhados – R$ 1.212

Pagamento pela Caixa Econômica Federal

Para quem ainda não sabe, o pagamento do PIS/Pasep está disponível pelo banco da Caixa Econômica Federal desde o mês de outubro deste ano, mas só ficará até dezembro, então quem perder o prazo para realizar o saque infelizmente ficará sem uma data prevista para o próximo, pois ainda não divulgaram e nem tem previsão. Então é importante se atentar, já realizar a consulta para saber se você tem algum valor a receber.

Entretanto, para você poder receber esse dinheiro é necessário estar dentro de alguns requisitos. Cada trabalhador que exerceu atividade remunerada pode chegar a receber o valor de um salário mínimo (R$ 1.212), porém isso vai depender de quantos meses ele trabalhou no ano-base, como o exemplo do valor do pagamento que citamos acima do texto.

O banco ainda compartilhou que o PIS/Pasep foi disponibilizado para 1 milhão de brasileiros, esses valores que ficaram até o mês dezembro é referente a todos os valores passados que os trabalhadores não conseguiram realizar o saque, ou que não tiveram procura. Devido a isso, a caixa começou a liberar novamente e está compartilhando a informação, pois existem profissionais que nem sabem que tem esse valor a receber desde o ano de 2016 a 2020.

Quer saber quanto irá receber? Você tem que calcular os meses que trabalhou no ano-base (2016 a 2020), sabemos que o valor de um mês é de R$ 101, entretanto que trabalhou os 12 meses e completou um ano, o valor é igual ao salário mínimo atual (R$ 1.212). É importante destacar que o pagamento vai somente até a data do dia 29 de dezembro.

