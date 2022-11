Carteira de motorista GRÁTIS? Confira a lista com todos os estados que oferecem essa possibilidade

Se você já é maior de 18 anos e tem vontade de tirar sua Carteira Nacional de Habilitação, saiba que agora pode ter a chance de tirar de graça em alguns estados, ou seja, não vai precisar pagar nada para ter a carta em mãos. Isso é possível através do programa brasileiro que se chama CNH Social, e diversos estados estão começando a oferecer isso, e com certeza acontecerá no ano de 2023.

Entretanto, não é qualquer pessoa que quer tirar a carta gratuita que pode, deve cumprir alguns requisitos. Por isso, separamos esse texto para você e explicar como funciona esse programa do CNH Social e listar quais são os estados que irão disponibilizar no ano de 2023.

Tudo sobre o programa CNH Social

Com certeza esse programa vai ajudar muitas pessoas a conseguirem tirar sua primeira Carteira Nacional de Habilitação, e além disso, algumas pessoas podem até conseguir arrumar empregos de motoristas. O programa CNH Social é conhecido também por dois nomes: CNH Gratuita e CNH Popular.

Em suma, esse programa é uma política pública que vai dar oportunidade para os brasileiros incluídos de baixa renda a conseguirem ter acessibilidade gratuita da Carteira de Habilitação, pois como sabemos, hoje em dia para tirar a carta está muito caro.

É importante destacar também que esse programa da CNH Social irá variar de estado para estado, então fique informado sobre a sua localidade e quais os requisitos e veja se está incluso e não perca a chance de tirar sua Carteira de Habilitação, entretanto em todos os estados será igual a característica, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade econômica é quase 100% que consegue a isenção das taxas do Departamento de Trânsito.

Como são as aulas do programa CNH Social?

As aulas do programa CNH Social tem como princípio ser igualmente as aulas do processo normal em que as pessoas precisam pagar para tirar a carta, tendo aulas teóricas, exames de habilidade, exame médicos, aulas práticas e entre outros. A nossa dica é para que você entre no site do Detran do estado onde você mora e fique de olho se eles vão disponibilizar, e já confira para o prazo para você fazer a inscrição. Normalmente, as vagas são limitadas e nem todos os estados irão oferecer esse programa para os moradores.

Critérios para tirar a Carta pelo programa CNH Social

Ter cadastro do CadÚnico

Estar em vulnerabilidade social

Precisa morar no estado a um tempo determinado

Renda mensal de até meio salário mínimo ou renda total no máximo de 2 salários-mínimos

Veja também: Gasolina aumentou MAIS UMA VEZ: veja onde isso pode parar!

Quais estados irão oferecer o programa CNH Social em 2023?

Acre

Alagoas (somente na capital Maceió)

Amazonas

Espírito Santo

Goiás

Mato Grosso do Sul

Pará

Paraíba;

Rio Grande do Norte

Sergipe

Pernambuco

Roraima

Veja também: Como vai funcionar o pagamento DUPLO do INSS agora no final deste ano?