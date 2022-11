Donas de casa TAMBÉM podem se aposentar; confira os requisitos e o passo a passo

Ser dona de casa não é fácil, e por mais que não ganhe uma renda mensal, é necessário que essas pessoas que pertencem a esse grupo saibam que elas têm direito a aposentadoria, por mais que seja não um trabalho remunerado é um trabalho e tanto, passar, varrer, limpar, organizar todos os dias não é fácil, normalmente todas as tarefas de casa levam bastante tempo e esforço para que estejam completa. Então essas pessoas podem ter direito à aposentadoria.

Aposentadoria para as donas de casa

A aposentadoria para as donas de casa é possível pois hoje em dia não precisa ser inserido no mercado de trabalho para conseguir se aposentar, esse modo era único somente antigamente, agora existem outras maneiras, pessoas que não tem uma renda conseguem entrar com o pedido de aposentadoria e são aceitos, mesmo com trabalhos feitos de casa.

No entanto, para a dona de casa conseguir esse benefício pago pelo Governo é preciso contribuir com a instituição como segurada facultativa, assim você consegue se aposentar com essas opções a seguir:

Aposentadoria por idade

Aposentadoria por incapacidade permanente

Auxílio por incapacidade temporária

Auxílio reclusão

Salário maternidade

Pensão por morte

Essas são as opções acima que a dona de casa pode conseguir se aposentar. Vamos partir agora para as explicações de quais são os requisitos.

Requisitos para a dona de casa

É necessário que a dona de casa esteja englobada dentro desses requisitos para ela conseguir o direito da aposentadoria, confere:

Trabalhar somente na área doméstica em sua própria residência

Não possuir renda, seja ele qualquer um

A renda familiar de dois salários-mínimos

É importante destacar que a pessoa que deseja essa aposentadoria precisa ter um cadastro no CadÚnico e atualizado com os dados mais recentes, para quem não conhece, esse programa se atualiza de dois em dois anos. Se caso você não tem a inscrição, procure um Cras e faça o cadastro.

Contribuição da dona de casa

A forma da dona de casa conseguir a aposentadoria é pela contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – e pode ser feita pela Guia da previdência social, que você pode conseguir pelo site “MEU INSS”, assim que entrar no site, clique na opção “GPS” ou “Acessar o portal Gov.br” com todos os dados solicitados pelo site.

Para aqueles que desejam resolver esse tipo de categoria presencialmente, a pessoa pode comprar um carnê e fazer essa contribuição mensal pelo código de pagamento 1929, mais se caso desejar fazer isso a cada três meses, deve usar o código de aposentadoria 1937, lembrando que o pagamento deve ser feito na lotérica.

Para a dona de casa conseguir se aposentar com o salário mínimo, é necessário que ela contribua com o valor do piso nacional de 5%, ou seja, se hoje em dia o salário mínimo é de R$ 1.212, a contribuição tem que ser de R$ 60,60 (que é os 5%), esses pagamentos devem ser feitos mensalmente.

