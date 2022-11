Com deixar os dados do CadÚnico ATUALIZADOS? EVITE perder seus benefícios!

O programa CadÚnico (Cadastro Único) é um dos programas mais essenciais em que o Governo Federal consegue utilizar para ter acesso à situação de cada família que foi cadastrada e verificar qual realmente precisa de ajuda e qual será englobada em determinado benefício social, por isso é de suma importância sempre manter os dados atualizados nesse aplicativo, se não isso pode fazer você perder o benefício.

Como ele é muito movimentado pelos brasileiros, alguns têm dúvidas e dificuldade de como se inscrever, mas calma que vamos te ajudar. Primeiro, é importante destacar que os dados do CadÚnico precisam ser atualizados de 2 em 2 anos, esse é o máximo de tempo, então tome cuidado para evitar de perder seu benefício devido alguma falta de atualização de informação nos dados cadastrados.

Cadastramento do CadÚnico

Como esse programa é do Governo Federal, tem como princípio alcançar famílias em estado de vulnerabilidade social para participar de políticas públicas, entretanto não é qualquer família que pode realizar o cadastro, só pode cadastrar as famílias que recebem até meio salário mínimo por membro, ou seja, R$ 550.

As famílias que têm até 3 salários mínimos de R$ 3.300, ou as que têm uma renda superior a 3 salários mínimos, porém só podem estar competindo com algum programa social. Por mais que a pessoa consiga realizar o cadastro de forma 100% online, é necessário depois se dirigir até uma agência presencial do Cras – Centros de Referência da Assistência Social – para fazer a entrevista, que é obrigatória ser presencial e sem a entrevista o seu cadastro fica inválido.

Segundo informações da Coordenadora Estadual do CadÚnico, Beatriz Moreira da Secretaria de Desenvolvimento Social de São Paulo, o cadastramento para participar do programa CadÚnico é totalmente feito por meio de alguns entrevistadores sociais que ficam nas unidades do Cras de cada cidade. É somente uma pessoa por família que precisa realizar o cadastro, ou seja, o responsável familiar, que deve informar ao entrevistador todos os dados e informações que ele pedir sobre a família.

Exigências do responsável familiar

Não há uma ordem que tenha que ser mulher ou homem, o responsável familiar, porém eles preferem mulher que tenha mais de 16 anos e esteja em condições para informar ao entrevistador todas as informações necessárias sobre quem reside na casa. É importante destacar também que quando o responsável for para a entrevista não precisa levar um monte de documento, somente o CPF e o Título de Eleitor e o comprovante de residência, para fazer uma confirmação na hora de abrir o cadastro.

Se você tem dúvidas se alguma vez já realizou o cadastro no CadÚnico você pode verificar pelo seu próprio celular sem precisar sair de casa, só baixar o app pelo Play Store com o nome “Meu CadÚnico”. Ao acessar o app você vai conseguir verificar os dados das pessoas que fizeram o cadastro a cerca de 45 dias (que no caso é o tempo determinado em que a pessoa precisa atualizar os dados no site ou no próprio aplicativo).

