EXIGÊNCIAS do programa Bolsa Família para 2023

Com a troca de governo, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva quer trazer de volta o programa Bolsa Família, pois o presidente Jair Bolsonaro modificou o nome do Bolsa Família para Auxílio Brasil e também os valores. Hoje em dia, o Governo Federal paga para as pessoas que estão cadastradas no programa, R$ 600 mensalmente, que são cerca de 21 milhões de pessoas, mais do que na época do Bolsa Família.

Jair Bolsonaro conseguiu valor devido à aprovação da PEC de benefícios no Congresso Nacional no mês de julho deste ano de 2022. Com isso, muitos estão na dúvida do que vai acontecer a partir do ano de 2023, será que somente o nome vai ter mudança ou o valor também? Será que irá continuar com o valor de R$ 600?

O valor de R$ 600 está programado somente até 31 de dezembro de 2022, mas segundo informações compartilhadas pela equipe petista, Lula está fazendo o possível para continuar com o mesmo valor, porém não é uma certeza.

Exigências para o programa do Bolsa Família em 2023

Todo benefício social precisa de regras para poder participar, e com a volta do nome do Bolsa Família também terá algumas exigências novas para o ano de 2023 em que o beneficiário precisa cumprir. Além de ser necessário ter o cadastro no CadÚnico para que o governo consiga analisar todos os dados.

Verifique as novas condições:

Na área da saúde, será necessário ter um acompanhamento no calendário de vacinação para observar o crescimento da criança que é menor de 7 anos, além disso também terá acompanhamento de pré-natal para as gestantes e acompanhamento para lactantes, que são as mães que amamentam.

Já na área da educação, todas as crianças e adolescentes que têm entre 6 a 15 anos é obrigatório ter uma frequência escolar , no mínimo de 85%, caso contrário poderá perder o benefício.

Além disso, o Governo também quer dar um suporte na área da assistência social, colocando um acompanhamento que engloba ações socioeducativas para ajudar a criança que esteja em um ambiente de trabalho infantil.

Qual será o valor pago pelo programa Bolsa Família?

A equipe petista quer continuar com o desejo de pagar R$ 600 para as famílias que fazem parte do programa e mais um adicional de R$ 150 para quem possui filhos menores de 6 anos de idade. O valor do benefício foi confirmado por Enio Verri, deputado do PT, que também faz parte da equipe de transição, ele também afirmou que no Brasil cerca de 30 milhões de pessoas passam fome e 66 milhões estão em situação de insegurança alimentar, então esse benefício se torna mais que especial é obrigatório continuar para que ajude essas pessoas e que o valor seja mantido.

Geraldo Alckmin, que foi eleito como vice-presidente de Lula, também comenta que a maior preocupação da equipe é manter o programa do Bolsa Família, conhecido como Auxílio Brasil, na gestão do Jair Bolsonaro, no valor de R$ 600 pago mensalmente. Alckmin informa que para eles conseguirem continuar pagando esse valor do benefício em 2023 a partir de janeiro, será necessário que até a data do dia 15 de dezembro eles consigam uma autorização da PEC da transição.

