Como faço para GANHAR R$ 550,00 através do PicPay?

Por mais que você não tenha ele baixado em celular tenho certeza que já ouviu falar do PicPay, afinal, a cada dia ele vem crescendo mais e mais que se tornou um dos maiores fintechs, pois ele tem a carteira digital e segundo informações de especialistas na área as carteiras digitais estão sendo comparadas aos bancos digitais.

A melhor notícia é que o usuário que tem o aplicativo PicPay está com chances de ganhar R$ 550 e não é mentira! Como o PicPay faz parte de uma fintech ele proporciona vantagens a todos os seus usuários e uma delas é ganhar dinheiro, a plataforma ainda disponibiliza mais de uma chance para você conseguir gerar essa renda. Segue abaixo no texto e confira.

Como faço para ganhar R$ 550 no PicPay?

Praticamente, é como se fosse um desafio e desafio possuem regras, no PicPay não é diferente. A renda extra ajuda muitas pessoas já que o salário mínimo hoje em dia não está dando conta de suprir tudo, então o aplicativo resolveu entrar nessa e dar essa possibilidade ao seu usuário, e melhor, você não precisa pagar nada. Apenas baixar o aplicativo e seguir o que vamos falar agora.

Uma das formas de você conseguir ganhar dinheiro através do aplicativo PicPay é o convite de amigos, ou seja, a pp vai te dar uma recompensa no valor de R$ 10 se você conseguir enviar um convite com o seu código para um amigo e ele aceitar, baixar o aplicativo e fazer uma compra de R$ 20 (pode ser no cartão de crédito). No PicPay você pode indicar até 55 amigos, com isso você pode receber da plataforma o valor de R$ 550.

Carteira digital

O bom da carteira digital e o diferencial é que PicPay o seu rendimento é de 105% da taxa do CDI, e você pode guardar o dinheiro no valor até de R$ 100 mil. A plataforma te garante toda segurança possível do dinheiro, principalmente em títulos públicos federais. Então o usuário só tem que começar a depositar o dinheiro e deixar guardado na carteira digital.

Veja também: Trabalhador freelancer pode receber 13° SALÁRIO?

Cashback

Uma das formas de também conseguir ganhar dinheiro através do aplicativo PicPay é o usuário conseguir aproveitar todas as promoções de cashback que aparece, com certeza você também já escutou falar sobre os cashback, ele pode funcionar de várias maneiras, tudo irá depender de cada cliente. Ele pode ser usado em pagamentos, compras em lojas digitais ou lojas físicas.

As empresas parceiras do aplicativo sempre gostam de avisar os usuários quando tem alguma promoção, e quando realmente as promoções estão de arrasar o cliente tem a oportunidade de receber de troca até 30%. E dependendo do seu perfil, você tem chances de receber as promoções que tem como finalidade incentivar o próprio uso dentro do aplicativo, como por exemplo efetuar pagamentos para seus amigos ou contas.

Veja também: Cashback do Nubank libera até R$1.500; saiba como resgatar