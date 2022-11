Seu limite do Nubank não aumenta de jeito nenhum? Acompanhe 5 dicas que podem te AJUDAR!

Nem sempre o limite do cartão do Nubank é compatível com o desejo, ou necessidades de gastos do cliente – que acaba sempre procurando formas de aumentar o poder de compra por crédito; e muitas vezes, acaba procurando por outra instituição – e ainda por cima – não obter o resultado que queria.

Porém, o conteúdo de hoje pode ajudar a evitar dores de cabeça – e principalmente – ganhar tempo conquistando seu objetivo sem sair do roxinho.

Antes de mais nada, é importante avaliar a forma com que você usa o seu cartão. Isso porque, seguindo uma linha de raciocínio, quanto mais você usa o limite disponível, mais o banco entende que você precisa de uma nova margem de uso. Entretanto, é preciso considerar o pagamento regular da fatura, entre outros hábitos positivos com seu cartão.

Pensando nessa dúvida, traremos aqui 5 dicas para aumentar as possibilidades de ampliação do seu limite.

Dicas infalíveis para o seu limite subir

Não atrase o pagamento da fatura

Entre as atitudes que precisam ser priorizadas, uma delas é “fatura em dia”. Se você não acertar suas contas antes do vencimento, dificilmente conseguirá um limite maior. Neste caso, é importante sempre quitar a fatura sem atrasos.

Atualize sempre sua renda

Caso você esteja recebendo alguma renda extra, mas não atualizou a informação no aplicativo do Nubank – faça isso o quanto antes. É extremamente importante que a renda seja sempre atualizada no cadastro do banco, conforme seu poder de compra. Quanto mais você ganhar, mais terá a chance de ter seu limite ampliado.

Não tenha restrições (Serasa/SPC)

Por outro lado, clientes com o “nome sujo” no SPC ou Serasa, dificilmente fará com que aumente seu limite. Negativados são vistos como alguém com risco de inadimplência.

Concentre todos as suas finanças no cartão

Sempre mantenha o seu cartão em movimentação, concentrando suas finanças na ferramenta, e use o máximo que conseguir do limite concedido pela fintech.

Peça mais limite pelo aplicativo

Por fim, você também pode solicitar um aumento no Nubank. O passo fará com que movimente seu lugar em listas de análise. Confira como:

Abra o aplicativo do Nubank Vá até em “Cartão de crédito”, depois em “Ajustar limite” Selecione o botão “Pedir um aumento” Digite o valor desejado Clique na seta para ir até a próxima tela Escolha o motivo do pedido e conclua a solicitação.

Como pedir o cartão de crédito Nubank?

Antes de pedir um cartão de crédito roxinho, o usuário deve verificar se corresponde aos requisitos exigidos:

Ter 18 anos ou mais

Morar no Brasil

Ter um celular com sistema operacional (Android ou iOS)

Instalar o aplicativo em seu celular.

Com esses critérios em mãos, basta seguir o passo a passo:

Instale o aplicativo em seu celular Dentro na plataforma, clique em “Começar” Insira seus dados pessoais e vá em “Continuar”; Após preencher todos os dados, toque em “Aceitar e continuar” para concordar com as políticas da empresa.

