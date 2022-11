Passo a passo para solicitar CRÉDITO através do app da Caixa

O banco da Caixa Econômica Federal é conhecido como o banco que mais libera linhas de crédito, e nesta segunda-feira (14/11) a Caixa voltou a oferecer o empréstimo consignado do Auxílio Brasil, após alguns cadastrados terem saído do sistema para avaliar os servidores para que assim seja feito o pagamento e toda a regularização dos benefícios que devem ser pagos nesse mês de novembro.

A caixa não estava contratando outros recursos desde o dia 1 de novembro. O que muitas pessoas não sabem, é que a linha de crédito do empréstimo consignado do benefício do Auxílio Brasil tem um limite, somente 40% é descontado do valor pago. O cálculo é o valor inicial (R$ 400, que foi o valor quando o benefício foi criado), ou seja, com esse valor é descontado cerca de R$ 160, cumprindo assim os 40%.

O Ministério da Cidadania, que é o setor responsável pelo benefício do Auxílio Brasil, colocou uma regra e um limite de que a taxa de juros deve ser 3,5% ao ser repassada para os beneficiários que contrataram a linha de crédito, não pode mais que isso. Devido a isso, as instituições financeiras de adiantamento de receitas têm direito de escolher o valor acrescido até atingir o teto que foi falado.

Como solicitar o crédito através do app da Caixa

O empréstimo do consignado do Auxílio Brasil pode ser solicitado somente quando o beneficiário conseguir verificar como está a situação da atualização junto com o banco da Caixa, para fazer isso a pessoa precisa ir presencialmente até uma agência da Caixa ou lotérica, ou pelo aplicativo da Caixa Tem. Fique tranquilo que vamos mostrar o passo a passo de como realizar esse procedimento pelo Caixa Tem e como deve ser feita a solicitação para o valor ser liberado.

Caso você não tenha o aplicativo, basta baixar ele pelo Play Store, que está disponível tanto para Android como iPhone (iOS). Segue abaixo:

1 passo – Entre no aplicativo e faça o seu login

2 passo – Clique na opção “empréstimo do Auxílio Brasil”

3 passo – Leia os termos e clique em prosseguir

4 passo – Nesta etapa você deve analisar o quanto de crédito será disponibilizado, qual será o prazo para efetuar esse pagamento e a taxa de juros

5 passo – Após isso, clique em “concordar e continuar”

6 passo – Aqui você deve responder o questionário para provar que entendeu os riscos que essa operação pode causar

7 passo – Pronto, agora basta aguardar o valor do empréstimo consignado cair em sua conta.

Seguindo esses passos vai ser bem rápido você conseguir fazer a solicitação do seu empréstimo. É importante destacar que se por acaso o seu benefício ao auxílio Brasil for cancelado, a sua contratação do empréstimo continuará e por mais que você não receba mais o valor de R$ 600 é necessário continuar efetuando o pagamento das parcelas até se encerrar.

Por isso você deve ler todos os termos antes de contratar uma linha de crédito, principalmente quando envolve benefício social, pois independente você deve continuar pagando até o final, pois você assumiu um compromisso com o banco.

