Descubra se você faz parte do grupo de trabalhadores que pode RECEBER R$10.000

R$ 10.000? Sim, isso mesmo que você leu? Os trabalhadores que recebem o FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – podem ter uma surpresa até o final deste ano e chegar a ter em sua conta R$ 10.000.

O Fundo de Garantia, como o próprio nome já diz, é um benefício especialmente para os trabalhadores que exercem atividade remunerada de CLT, e neste ano de 2022 esse benefício pode ser retirado no saque aniversário ou no saque extraordinário.

O FGTS é para que quando o trabalhador saia do emprego ele tenha uma quantia para sobreviver e garantir o alimento da sua família.

Valores do FGTS

Recentemente, o STF – Supremo Tribunal Federal – compartilhou que está analisando a possibilidade para dar uma revisão referente ao valor do Fundo de Garantia, porque todo o valor que é retraído da conta do fundo do trabalhador mensalmente tem que ser reajustado na TR (Taxa Referencial) e não conforme o índice de inflação (que é da maneira como analisam o salário mínimo). O STF afirma que deve ser por isso que muitos trabalhadores não estão recebendo a quantia necessária, pois o valor deveria ser maior.

No entanto, desde 1999 os valores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço não passam por reajustes através do INPC – Índice de Preços ao Consumidor – por isso, o STF deseja fazer essa nova ação para que talvez consiga garantir esse ajuste ideal dos benefícios referente a esses 23 anos.

Os trabalhadores são beneficiados com o FGTS desde o ano de 1999, claro que aqueles que fazem alguma atividade remunerada e, se realmente, o STF conseguir essa nova análise e reajuste, os valores podem chegar até R$ 10 mil, e segundo os dados são cerca de 100 milhões de trabalhadores que podem pegar esse dinheiro.

Como consultar o meu FGTS de até R$ 1 mil?

Para você que deseja fazer essa consulta, pode realizar através do site do FGTS ou desejar pelo aplicativo FGTS que está disponível no PlayStore tanto para Android como para iPhone (iOS), ou ir pessoalmente até uma agência da Caixa Econômica.

Depois que você realizar essa consulta e se tiver o pagamento, você deve acessar o aplicativo Caixa Tem e ir para o conta poupança que é onde o valor será depositado, é preciso movimentar os valores.

É importante destacar que pelo próprio aplicativo do FGTS o trabalhador consegue movimentar esse dinheiro, seja para recarregar o celular, pagar boletos e contas, usar como cartão virtual, entre outros.

Os trabalhadores que não movimentarem esse dinheiro em até 90 dias, contando a partir da data do depósito, o banco poderá pegar de volta e deixar na sua conta do FGTS novamente. Se isso acontecer, o trabalhador deve entrar em contato diretamente com o banco Caixa Econômica e tentar solicitar novamente esse dinheiro para que esteja disponível para saque.

